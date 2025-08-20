Crónicas semaneras (II)

Comenta Compartir

Al final no vino Morante y hubo más himnos de Asturias, el que se cantó después del Restallón con un calor que se moríen les ... meduses de San Lorenzo. La Feria de Muestras batió el récord de visitantes, rozando los 750.000, y Bonnie Tyler brilló más por la leyenda que es, como hiciera Sabina el mes anterior, que por lo que cantó. Eso sí, chapó por presentar a toda su banda, a los de las luces, a los de los monitores y a los del sonido, y por sacar al escenario a su mánager, Matt Davis, con el que lleva 47 años, y a su marido, Robert Sullivan, con el que lleva más de 52 años casada y al que dio un piquito (consentido) entre los aplausos del respetable. Ver a esos dos señorinos británicos con sus camisas de señorín británico junto a la encuerada rockera produjo un tierno contraste. También muy bien el detalle de versionar 'The best', de Tina Turner. Un diez también a los servicios públicos del Paseo Gastro: limpieza permanente, lavabos con jabón y toallitas de papel... un lujo asiático. Que los usen más veces, en vez de las pestilentes y desatendidas casetas de obra de, por ejemplo, la feria portuguesa del Campo Valdés. Éxito de gente tanto en Begoña como junto al Muelle –en los bares, no sé en los lavabos–, aunque allí hubo revuelta ideológica. Quizás no sea necesario cortar la calle, instalándose las casetas en los Jardines de la Reina para no incomodar a los vecinos. Pero decir que los hosteleros de Gijón a quienes se adjudicó el puesto hacen competencia desleal a la hostelería de Gijón... Alta política. Groucho aceptaría cualquier argumento, pero que esté un poco más trabajado.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión