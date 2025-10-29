El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
La ciudad y sus vueltas

El cuento de la buena pipa

Miguel Rojo

Miguel Rojo

Gijón

Miércoles, 29 de octubre 2025, 01:00

Comenta

Me caía bien mi abuelo, que ya no está en este mundo desde hace un cuarto de siglo. Era el típico paisano simpático, siempre de ... broma, tan ágil de piernas como de mente. Siempre tenía algún chascarrillo, como cuando me decía que nos íbamos a algún sitio lejano 'en el tren de las dos' –a pie, vamos–, o cuando contestaba aquello de 'Muy bien, con Okal' cuando le preguntaba qué tal. Fue él quien me enseñó, entre otras muchas, dos cosas que nunca se me olvidaron: a jugar al ajedrez, en un pequeño tablero de madera que aún anda por casa, y 'El cuento de la buena pipa'. Pues bien, me imagino a los vecinos de la zona Oeste de Gijón atendiendo atónitos a lo largo de los años a las explicaciones de alcaldes, concejales, consejeros, ministros, directores generales, y técnicos varios todos ellos hablándoles de licitaciones, adjudicaciones, aplazamientos, proyectos, alternativas, presupuestos y problemas geológicos varios. Y ellos otra vez diciendo eso de 'Yo no digo que si por Aboño o por Jove, si soterrado o en superficie. Yo lo que digo es que los camiones siguen pasando por nuestras calles, contaminando el aire que respiramos'. Ya, les contestan ahora, pero es que el dinero que dejamos de gastar en el proyecto del vial de Jove que nos prometieron a cambio de aplazar el proyecto del Metrotrén y la estación intermodal lo podemos destinar ahora a la alternativa por Aboño, aunque no será ahora todavía, sino un poco más tarde. Y ante ello, contestarán los vecinos, 'Yo no digo ni que el dinero que dejamos de gastar en el proyecto del vial de Jove que nos prometieron a cambio de aplazar el proyecto del Metrotrén y la estación intermodal lo podemos destinar ahora a la alternativa por Aboño, aunque no será ahora todavía, sino un poco más tarde ni que no. Yo lo que digo es que los camiones siguen pasando por nuestras calles, contaminando el aire que respiramos'. No sé a ustedes, pero es que a mí ya, cada cosa que cuentan, me suena a lo mismo. Y aquí seguimos. ¿Y qué podemos hacer? ¿Dejar de contarlo? Pues no, porque si lo hacemos, habrán ganado ellos. Habremos perdido nosotros.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Detenido in fraganti al entrar a robar en una casa en Gijón con los dueños dentro
  2. 2

    La jueza autoriza a sacar de la balsa de Ribadesella los coches en los que se cree que están Maritrini y su bebé
  3. 3 Un conductor de 70 años choca contra una valla en Valentín Masip, en Oviedo, y hiere a tres peatones
  4. 4

    Una nueva vida en Asturias tras la dana: «La gente de Villaviciosa se ha volcado para tener una nueva oportunidad»
  5. 5 Herido un joven que circulaba en patinete en Gijón al chocar con un vehículo
  6. 6 Dos puentes y cuatro fines de semana largos en Asturias: así queda el calendario laboral de 2026 en España
  7. 7 Todo lo que se sabe sobre la aparición de la pistola simulada junto al Hotel de la Reconquista, en Oviedo
  8. 8

    Sergio Marqués ya tiene su calle en Gijón: «Desde hoy nuestro padre regresa a casa»
  9. 9 Una madre, a juicio por desatender a su hijo de ocho años y dejar que faltase a clase en Oviedo
  10. 10 Muere a los 41 años la camionera influencer Coco Trucker Girl

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio El cuento de la buena pipa