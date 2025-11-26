El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

No les demos excusas

Miguel Rojo

Miguel Rojo

Gijón

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 01:00

Los árboles que tengo la suerte de ver desde mi ventana van vistiéndose de ocre, mientras unos obreros les colocan amorosamente adornos llenos de bombillas. ... Este viernes, la ciudad volverá a disfrazarse de estrella un año más, tratando de alcanzarnos a todos con su pasajero fulgor navideño. Pero no todo es felicidad. Bajo esas mismas luces seguirán buscando problemas los violentos. La pasada noche del lunes, tres de ellos amedrentaban a dos vecinos que volvían a casa por la plaza de Europa. Mientras, en Cabueñes, asaltaban dos chalés, ya no sabemos cuántos van. Y las cámaras de vigilancia que venían a solucionar el problema nos sirven, sobre todo, para comprobar cómo actúan estos cacos, impunemente, sin nada que perder. Al limpiar el 'solarón', como cada año, vuelven a desmantelarse los campamentos e infraviviendas que se van instalando entre la maleza, dejando sin techo a quienes las ocupaban. Apenas hay cajeros libres: por la noche, como los soportales, se convierten en refugio de quien nada tiene. Contaba en el Pleno el concejal Javier Suárez Llana que la semana pasada había muerto uno de ellos en La Calzada. Quizás sea el momento de tomar medidas antes de que esto se nos vaya de las manos, porque si no, los que apuestan por el odio y por el enfrentamiento, tendrán cada vez más herramientas para enfrentarnos entre nosotros. No les demos excusas, cojamos el toro por los cuernos. Cada vez más gente necesita ayuda.

