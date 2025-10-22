El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO

Dos horas de un martes

Miguel Rojo

Miguel Rojo

Gijón

Miércoles, 22 de octubre 2025, 02:00

Comenta

Dos horas, de 12 a 14 de un martes cualquiera, como el de ayer. El sol de otoño invita a pasear, así que gafas de ... sol y playeros para disfrutar de los 25 grados que promete el termómetro que se broncea en plena avenida de la Costa. No llevo ni tres minutos caminando cuando veo el Museo Piñole. Me meto en el antiguo Asilo Pola, tan de moda. «La entrada es gratis», me dice tras la taquilla mi anfitrión. Recorro las familiares salas, con retratos de parientes y amigos del pintor, sus objetos personales, paisajes de Gijón. Le envío a Ramón Lluís Bande una 'Vaca mugiendo entre ruinas' que se muestra en un bloc de notas. Saludo a un vigilante de sala que, desde una esquina, me sonríe. Soy el único visitante hasta que me voy, media hora después. Paradita para el café. Dos perros, uno minúsculo, otro grandote y peludo, se enzarzan a ladridos. «No deberían estar en una cafetería», reprende una señora a sus dueños. Llego a las 13.15 horas al Barjola, a ver las fotos de Manu Brabo. «Cerramos a las 13.30», me advierten. Recorrido exprés mientras una pareja discute ante una imagen de un Cristo –explica la cartela– vandalizado en Oriente próximo. «Tiene que ser mentira», le dice él con acento árabe. El Revillagigedo cierra a las dos. Veo en media hora los 80 cuadros de la colección Unicaja. Le mando foto del de Úrculo a su sobrino Edu y a Tama –¿Lo podrá ver ya Noa, que ya ha cumplido un mes de vida?–. «¡Qué explosión de colores!», me responden al otro lado del wasap. Después, a ver el mar desde el Muro. Dos horas, es todo lo que se necesita.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere un trabajador avilesino al caerse de un tejado en una ganadería en Gozón
  2. 2 Un informe identifica en Asturias la segunda carretera más peligrosa de España
  3. 3 Asturias pierde a la marquesa de la Vega de Anzo
  4. 4 Un bulo pone en jaque a un colegio de Oviedo
  5. 5 Alarma entre los vecinos de un edificio en Gijón por el incendio en un piso
  6. 6 Byung-Chul Han: «Tengo la esperanza de que colapse el sistema neoliberal y además va a pasar pronto»
  7. 7 El conductor que mató al ciclista Alejandro Carnicero en Gozón afronta cuatro años de cárcel
  8. 8 Risto Mejide y la gijonesa Merche Torre confirman su relación: «Te amo, maldita sea»
  9. 9 Juzgan al padre que violó a sus hija y que fingió su suicidio en Llanes
  10. 10

    Los sondeos en el paseo del Muro de San Lorenzo de Gijón comenzarán en noviembre

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Dos horas de un martes