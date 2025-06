Hágaselo mirar

Comenta Compartir

Cada ciudad tiene sus símbolos, en la mayoría de las ocasiones intocables, imperecederos, por mucho que haya quien quiera dinamitarlos o corromperlos. Otros cometen el ... error en ocasiones de ignorarlos o despreciarlos, otros tratan de debilitarlos, bien sea con motivaciones oscuras o por pura ignorancia. Lo que sucede es que las gentes de un lugar suelen reaccionar cuando se percibe cualquier tipo de animadversión hacia esos símbolos, y salen en su defensa porque los sienten suyos, algo propio. El Ayuntamiento, el Sporting, la playa, la iglesia de San Pedro o Begoña; el Grupo, el Santa Olaya, el Telecable o la Laboral. El hípico, la Semana Grande, El Musel. Y también, cómo no, EL COMERCIO forman parte de esos símbolos en Gijón. Cuando yo no esté en este periódico, y cuando los que mandan en alguno de esos otros sitios ya no manden y los que presiden ya no presidan, cuando estén jubilados todos sus funcionarios y trabajadores actuales, quiero creer que esos símbolos seguirán ahí, inalterables, pues forman parte de nosotros, más allá de nombres y personas concretas. Siempre que la ciudad se une y rema en la misma dirección nos convertimos en imparables. Pero cuando logran enfrentarnos, cuando alguien busca su beneficio propio, cuando se le olvida que las instituciones están por encima de los individuos, lo que hace es debilitarnos como ciudad. En este periódico sabemos quiénes somos y dónde estamos. Otros quizás deberían hacérselo mirar.

