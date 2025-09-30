El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

La ciudad y sus vueltas

I have a dream

Miguel Rojo

Gijón

Martes, 30 de septiembre 2025, 23:54

Les digo a ustedes hoy, lectores, que pese a las dificultades y frustraciones del momento, sigo teniendo un sueño. Un sueño arraigado profundamente en el ... imaginario asturiano. Sueño que un día esta región se elevará y vivirá el verdadero significado de la Constitución: que 'los españoles son iguales ante la ley'. Sueño que un día los de derechas y los de izquierdas, los de Oviedo y los de Gijón, serán capaces de sentarse juntos en la mesa de la Alianza para reclamar lo que es justo para todos los asturianos. Sueño que un día incluso Cataluña y Madrid, lugares privilegiados que todos los españoles hemos contribuido a hacer crecer con nuestro esfuerzo y nuestro trabajo, destinarán parte de los impuestos que recaudan a compensar generosamente a los territorios menos afortunados con los que comparten, quiéranlo o no, nacionalidad. Sueño con que los asturianos del futuro vivirán un día en una nación donde no serán discriminados por haber nacido detrás de estas montañas indómitas. ¡Tengo un sueño hoy! Sueño que un día, allá en el Ministerio de Transportes, sus burócratas despiadados, decidirán eliminar el discriminatorio peaje del Huerna, un peaje ilegal, tal y como lo ha constatado la justicia europea. ¡Tengo un sueño hoy!

elcomercio I have a dream