La idea era buena, pero...

Comenta Compartir

Aún no había empezado yo a trabajar en este periódico en el que llevo casi 21 años cuando el PSOE de Gijón propuso la creación ... de la ZALIA, una zona de actividades logísticas e industriales en el corazón de Asturias, ligada además al Puerto de El Musel. Aquello fue en 2003. En 2005 se constituyó la sociedad que habría de desarrollarla, participada en su mayoría por el Principado de Asturias, pero también por el Ayuntamiento de Gijón, la Autoridad Portuaria de Gijón y el Ayuntamiento de Avilés. Todo inversión privada, como ven. Después se pidió un crédito de 90 millones a diferentes bancos para ponerla en marcha. Tras hacerse con los terrenos necesarios –1,2 kilómetros cuadrados, unos 160 campos de fútbol al cambio, de los que 700.000 son de suelo a disposición de las empresas–, se adjudicó la primera fase de urbanización en 42 millones de euros, que sirvieron para hacer aceras y viales interiores, poner farolas y tuberías al campo, pero no la luz, por cierto, pues es necesaria una subestación que se prevé esté lista para 2027. Ante el nulo interés de los inversores, la sociedad alcanzó una deuda cercana a los 130 millones de euros. Lo que se llama una buena gestión. Deuda asumida, por supuesto, por el Principado en su mayor parte. Después de muchos retrasos y más de 29 millones se abrió el año pasado el primero de los accesos rodados a la zona. Yo ya perdí la cuenta de la pasta, a la que faltaría sumar gastos de personal, mantenimiento, dietas... Faltaría, eso sí, invertir 85 millones más para hacer una estación intermodal, para que las mercancías puedan utilizar la línea ferroviaria. Ayer se reunía –una vez más– el Consejo de Administración, en el que volvieron a hablar de propuestas, llamadas de empresas muy interesadas... que siguen sin fructificar, porque lo que faltan son inversores privados. Aquí estamos, dos décadas después hablando de lo mismo. De que es una zona de gran potencial. La idea parecía buena, no lo niego. Otra cosa es la gestión, el retorno obtenido y los resultados.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión