Inminente anuncio

No sé usted, pero yo empiezo a estar cansado de tanta inminencia y de tanto anuncio de proyectos y obras. Al final, parece que nada ... acaba sucediendo. No voy a repetir lo de la Zalia, que ya lo conté en detalle, pero es que me encuentro el anuncio, vía comunicación oficial del Principado, de la 'inminente adjudicación' de la reforma del hospital de Cabueñes. ¿Hay que celebrarlo? Claro. Pero es que la obra se detuvo por incumplimietos contractuales de la empresa adjudicataria, lo que suponía un gran sobrecoste no previsto. Por eso no recibo la noticia con gran entusiasmo, como la de Lloreda-Veriña, porque, por mucho que se diga que permitirá este 'traspiés' mejorar el proyecto, que es verdad, lo cierto es que estamos ante un inminente retraso más que se podría haber solucionado con dinero. Como todo lo que se acomete en esta región, desde el vial de Jove a los derribos del HUCA. Del Metrotrén a la estación intermodal. O la Ronda Norte de Oviedo. ¿Recuerdan la Autovía del Cantábrico? Fueron 25 años, desde 1989 hasta 2015.

- ¿A qué se debe esta acumulación de despropósitos? Puede poner una 'x' en las respuestas que más le gusten: Nos dirigen, en general y con excepciones, auténticos inútiles. Nos mienten: los retrasos les sirven para no gastar el dinero que nos prometen que van a gastar. Asturias no tiene peso político, así que nadie defiende nuestros intereses. Todas las anteriores son ciertas.

