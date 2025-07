Ai, mio nenu, ¿cómo sos capaz de facenos esto xusto agora, cua ndo 'l branu más gayoleru pingando de fruta y vida ta? ¿Cómo ye ... posible l'abandón ensin la delicadeza de la despedida a los tos amigos, cómo nos fixeste esto, tú, que siempre llegabes tarde a tolos sitios, que llegares tan ceo a la muerte?

Pensar que yá nun vamos volver a venos ye dalgo que me paez una broma de mal gustu. Pero la muerte, sobre too cuando tanta priesa se da, carez de la más mínima educación. Asina qu' equí toi recordando como un mastuerzu enllarimáu la primera vez que nos viéramos, fai yá cuarenta años, xunto a Berta Piñán nel bar de La Paloma, d'Uviéu, onde me convocarais pa que vos llevara dalgún poema pa la revista de poesía na que como siempre tabais enfotaos (¿Yera «Adrei» o yera cualquier otra?). Y llueu, tras esi primer alcuentro, años de xuntances, d'engarraes, de borracheres pol Uviéu antiguu como si fuéramos una versión a l'asturiana de la xeneración Beat. Yéremos inxenuamente felices.

¡Cuánto aprendí de ti, Xuan, y cuánto esfruté escuchándote! Porque tú, amás de ser el gran poeta y narrador que todos conocen, yeres un fabulosu fabulador d'histories riales inventaes, tan cunqueirianes elles, tan de Xuan, que me da pena sólo con recordales: histories como la de la vieya qu'allucinaba tres beber d'una zapica onde cayera un sapu; histories como la de aquel tíu tuyu que fuera p'América de prubin y acabara siendo collaciu del rei d'Inglaterrra; histories como la del gatu qu' hipnotizaba les formigues y fiales caminar p´atrás… Naide de los que te conocieron pensarán qu'esaxero si digo que fuiste un home imprescindible: la to 'Historia Universal de Paniceiros' foi 'l llibru que mangó a la lliteratura asturiana por drecho propiu nel mapa lliterariu d'esti país. Hubo un enantes y un llueu depués de la so publicación. Y too esto faciéslo ensin perder ese aire de nenu traviesu que siempre tuviste, porque seique la to vocación secreta yera la de seguir blincando y robando zreices polos montes de la infancia, dende Paniceiros al mesmo Nueva York. Nada del mundo yérate ayenu.

En fin, queríu Xuan, mio nenu, qué raru ya imposible se me fai tar escribiendo esto qu'escribo; sólo consuelo pensando que, más tarde que primeru, volveremos venos por dalgún de los cuartos del cuartel de Navelgas o polos carreiros de Paniceiros o Zarracín o nel mesmísimo infiernu… porque , yá sabes, que los de Tinéu siempre acabamos por volver a topanos nos llugares menos recomendables.

Adiós, amiguín.