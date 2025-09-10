Comenta Compartir

La pasada noche, en un pequeño restaurante de hamburguesas y perritos, me atendió una camarera risueña que te miraba a los ojos y te preguntaba ... qué querías. Como se lo cuento. Eso, que no debería salir en el periódico por no ser noticia, aquí está, en esta columna. Porque lo habitual es lo contrario. No es solo falta de profesionalidad –en muchos casos relacionada proporcionalmente con el importe de la nómina que reciben quienes nos atienden–, es algo más. Es el reflejo de una preocupante evolución hacia una sociedad menos solidaria, con menos empatía, más individualista, que nos lleva a aislarnos socialmente. Propongo luchar contra ellos, contra los setas y repunantes, con amabilidad y buen humor, haciéndoles ver que las sonrisas no sólo son gratis, sino necesarias. Sigo. Una vez sentado, vi como aquella chica atendía con amabilidad a todos los clientes y se despedía de todos y cada uno de ellos deseándoles que tuviesen «una noche maravillosa». No buena, maravillosa. Un detalle que no cuesta nada. Después vi como otra chica que comía sola en una mesa cercana a la mía escondía bajo el vaso de cartón del refresco una montañita de monedas. Al marcharse, y antes de que la camarera hablase, le dijo: «Que tengas tú una noche maravillosa, y que te depare alguna sorpresa, aunque sea pequeñita». Y se fue. Fui yo quien pudo disfrutar de la sonrisa de la camarera al recoger la mesa y encontrarse un par de euros escondidos como propina. ¿No es mejor la vida así?

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión