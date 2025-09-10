El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La ciudad y sus vueltas

Una noche maravillosa

Miguel Rojo

Miguel Rojo

Gijón

Miércoles, 10 de septiembre 2025, 02:00

La pasada noche, en un pequeño restaurante de hamburguesas y perritos, me atendió una camarera risueña que te miraba a los ojos y te preguntaba ... qué querías. Como se lo cuento. Eso, que no debería salir en el periódico por no ser noticia, aquí está, en esta columna. Porque lo habitual es lo contrario. No es solo falta de profesionalidad –en muchos casos relacionada proporcionalmente con el importe de la nómina que reciben quienes nos atienden–, es algo más. Es el reflejo de una preocupante evolución hacia una sociedad menos solidaria, con menos empatía, más individualista, que nos lleva a aislarnos socialmente. Propongo luchar contra ellos, contra los setas y repunantes, con amabilidad y buen humor, haciéndoles ver que las sonrisas no sólo son gratis, sino necesarias. Sigo. Una vez sentado, vi como aquella chica atendía con amabilidad a todos los clientes y se despedía de todos y cada uno de ellos deseándoles que tuviesen «una noche maravillosa». No buena, maravillosa. Un detalle que no cuesta nada. Después vi como otra chica que comía sola en una mesa cercana a la mía escondía bajo el vaso de cartón del refresco una montañita de monedas. Al marcharse, y antes de que la camarera hablase, le dijo: «Que tengas tú una noche maravillosa, y que te depare alguna sorpresa, aunque sea pequeñita». Y se fue. Fui yo quien pudo disfrutar de la sonrisa de la camarera al recoger la mesa y encontrarse un par de euros escondidos como propina. ¿No es mejor la vida así?

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Hallan desorientado e inquieto al gijonés de 44 años que faltaba de su domicilio desde el viernes
  2. 2

    Trasladan al hospital a Trashorras, el asturiano que facilitó los explosivos del atentado del 11-M
  3. 3 Alarma en el barrio de Laviada, en Gijón, al sorprender a un ladrón entrando en un piso
  4. 4 Tres heridos al chocar un coche contra un talud en Luarca
  5. 5 Fallece a los 72 años el arquitecto asturiano Juan José Braña Díaz
  6. 6 Un avilesino sin carné roba un coche en Mieres y se empotra drogado contra una farola en Salinas
  7. 7

    Otra protesta propalestina pone en jaque a La Vuelta y revienta la etapa
  8. 8

    La exesposa de Ábalos: «¿El dinero? Que miren en su pasaporte, no ha parado de viajar tras dejar el ministerio»
  9. 9 Accidente en la Ruta del Cares: herida grave una alemana tras caer 50 metros por el golpe de una piedra en la cabeza
  10. 10 Calendario escolar en Asturias del curso 2025-2026: vacaciones, festivos...

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Una noche maravillosa