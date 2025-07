Pacto entre caballeros

Comenta Compartir

No soy un fulano con la lágrima fácil, cosas del oficio, pero me emociona pensar que Joaquín Sabina va a dar esta noche el que, ... si nada lo remedia, será su último concierto en Gijón. Es sabido que al lugar donde has sido feliz no debieras tratar de volver. Quizás por eso regresa él una y otra vez a pedir perdón a este pueblo con mar, el de aquel infausto 'gatillazo' del Jovellanos. Hoy estará al frente –esta vez sí– de su academia de cantos de cisne, conscientes todos de que nos engañaría con cualquiera, pero dispuestos a permitírselo y a corear con él las canciones que han dado forma a nuestras vidas y a su carrera, ahora que está a punto de cerrarla para siempre por derribo. Recuerdo verle en el Palacio de Deportes, todos con bombines; en la plaza de El Bibio hace más de cinco lustros, estrenando como regalo '19 días y 500 noches'. También en Cangas de Onís, ondeando su enorme bandera negra con un par de tibias y una calavera. Soy de esos que le pone música a la línea azul del Metro de Madrid a su paso por Tirso de Molina, Sol, Gran Vía y Tribunal. Es así. Sabina ha estado siempre ahí, sonando en mi cabeza. Es hoy día pues para darle las gracias a nuestro Dylan de Úbeda, ese gato sin dueño que destrozó a pedradas los cristales de la oficina del banco en el que trabajaba mi padre. Agradecerle que haya cumplido el pacto que firmó –sin saberlo– de escribirnos a todos una canción sobre nuestras historias de dos. Sobre nuestros corazones, tan pasados de moda.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión