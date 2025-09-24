Peajes que hay que pagar

Comenta Compartir

No sé usted, pero cuando miro alrededor tengo la impresión constante de que me toman el pelo. Una vez más, y aunque la justicia europea ... haya proclamado ilegal el peaje del Huerna –ahí, Ripa, nadie daba un duru por ti–, nos cuenta la delegada del Gobierno que claro, que hay que velar por la legalidad del hecho administrativo, que aunque no les guste no se puede quitar, a pesar de que Asturias entera esté a favor de eliminar esa discriminatoria tasa que tenemos que pagar para entrar y salir de Asturias por carretera, esa misma tasa que pagan potenciales turistas, transportistas y autobuses de pasajeros. Es el peaje que tenemos que pagar por ser asturianos: que nos tomen por idiotas. Igual que sucedió con el vial de Jove, con la intermodal, con el metrotrén, con la ZALIA, con todo lo que se mueve, de nuevo se escenifica el cabreo de Barbón y su gobierno, diciendo que esto es cosa de Sánchez y del suyo, pero que van a presionar y luchar por defender a los asturianos. Si de verdad fuese así, el presidente asturiano podría lanzar un órdago: no digo ya que presente su dimisión, porque igual se la aceptan, pero sí amenazar con irse del PSOE y declarar la independencia al estilo catalán. Sé que es una exageración, pero por lo menos veríamos que va en serio lo de hacerle frente al Gobierno de Sánchez, que si no quiere quitar el peaje puede bonificarlo hasta 2050, haciéndolo gratuito para todos los usuarios. No sé de cuánto será la partida, pero quizás debería incluirse el próximo pacto fiscal: ese dinero nos lo deben a los asturianos. Por cierto, que Aucalsa, que me alegro de que esté arreglando media autopista, bien podría eliminar o reducir el importe del peaje mientras duren las obras: usar el Huerna es, hoy en día, apenas unos minutos más rápido que ir por Pajares, porque se va por un carril buena parte del trayecto y la velocidad está limitada en buena parte del recorrido. Como digo, es el peaje que pagamos por asturianos. Y querrán que digamos que es lluvia...

