El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La ciudad y sus vueltas

Peajes que hay que pagar

Miguel Rojo

Miguel Rojo

Gijón

Miércoles, 24 de septiembre 2025, 02:00

No sé usted, pero cuando miro alrededor tengo la impresión constante de que me toman el pelo. Una vez más, y aunque la justicia europea ... haya proclamado ilegal el peaje del Huerna –ahí, Ripa, nadie daba un duru por ti–, nos cuenta la delegada del Gobierno que claro, que hay que velar por la legalidad del hecho administrativo, que aunque no les guste no se puede quitar, a pesar de que Asturias entera esté a favor de eliminar esa discriminatoria tasa que tenemos que pagar para entrar y salir de Asturias por carretera, esa misma tasa que pagan potenciales turistas, transportistas y autobuses de pasajeros. Es el peaje que tenemos que pagar por ser asturianos: que nos tomen por idiotas. Igual que sucedió con el vial de Jove, con la intermodal, con el metrotrén, con la ZALIA, con todo lo que se mueve, de nuevo se escenifica el cabreo de Barbón y su gobierno, diciendo que esto es cosa de Sánchez y del suyo, pero que van a presionar y luchar por defender a los asturianos. Si de verdad fuese así, el presidente asturiano podría lanzar un órdago: no digo ya que presente su dimisión, porque igual se la aceptan, pero sí amenazar con irse del PSOE y declarar la independencia al estilo catalán. Sé que es una exageración, pero por lo menos veríamos que va en serio lo de hacerle frente al Gobierno de Sánchez, que si no quiere quitar el peaje puede bonificarlo hasta 2050, haciéndolo gratuito para todos los usuarios. No sé de cuánto será la partida, pero quizás debería incluirse el próximo pacto fiscal: ese dinero nos lo deben a los asturianos. Por cierto, que Aucalsa, que me alegro de que esté arreglando media autopista, bien podría eliminar o reducir el importe del peaje mientras duren las obras: usar el Huerna es, hoy en día, apenas unos minutos más rápido que ir por Pajares, porque se va por un carril buena parte del trayecto y la velocidad está limitada en buena parte del recorrido. Como digo, es el peaje que pagamos por asturianos. Y querrán que digamos que es lluvia...

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Crimen en Ribadesella: los análisis toxicológicos, claves para ver si la víctima tenía las capacidades mermadas
  2. 2 Investigan la agresión sexual a una joven en un portal en Gijón
  3. 3 Fallece a los 97 años Emilio Garcíablanco, histórico hostelero gijonés, piragüista y socio número 1 del Grupo
  4. 4 «La Guardia Civil me preguntó si mi hermana podía haber matado a Toño», dice la cuñada del ganadero de Ribadesella
  5. 5 Así cazó al sospechoso de abusar de su hija de 17 años en un tren de Málaga: «Se me pasó de todo por la cabeza»
  6. 6 Gran revuelo en el centro de Oviedo al explotar la batería de una bici eléctrica
  7. 7

    «Sigo sin saber por qué nos han quitado la ayuda a domicilio»
  8. 8 El Comité Técnico de Árbitros asume como un error la amarilla a Kevin y la ausencia de una sanción para Thalys
  9. 9

    El local de Las Novedades, en Oviedo, en reforma tras cerrar en 2009
  10. 10 Un conductor resulta herido tras empotrar su coche contra una grúa en La Corredoria, en Oviedo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Peajes que hay que pagar