Cuando hay que recurrir a una cita de Mariano Rajoy, que entre otras muchas frases memorables dijo aquella de «cuanto peor, mejor para todos y ... cuanto peor para todos, mejor, mejor para mí el suyo beneficio político», es que la cosa está bastante mal. Aunque es complicado de descifrar, no es imposible. Quería decir el presidente que con tal de conseguir beneficio político, el contrario estaba dispuesto a que todo fuese mal, para poder echarle la culpa a él, que estaba en el Gobierno. Dicho esto, cada vez vemos más de eso, y es preocupante. Por eso fue una buena noticia que PP y Foro votasen en la Junta a favor de la resolución de la izquierda contra el pacto fiscal con Cataluña, que perjudica claramente a Asturias. Una excepción que nos abre horizontes. Pero esa es otra historia. Hay quien protesta porque se hacen cosas y porque no se hacen. Quien pide más actividades para revitalizar una zona y se queja cuando se las ponen. Quien hubiese preferido que se retrasase un paseo en Naval Azul por no dar el brazo a torcer ante lo firmado, y quien por la mañana pide que no se desmantele la industria en defensa de los puestos de trabajo y por la tarde no quiere que se instale una industria en El Musel porque genera residuos. Hay, en definitiva, quien pide fiestas y luego se queja por la música. También quien no ve que el futuro de la zona rural asturiana pasa por mantener nuestro sector primario, nuestra ganadería, nuestros quesos, nuestra forma de vida. Si para ello hay que gestionar los residuos ganaderos y surge una oportunidad para hacer una planta de biogás, pongamos, en Cabrales, quizás haya que pensar más allá de las próximas elecciones y, mientras no haya otra solución a la vista, probar la que nos proponen. Porque la otra opción es la del 'cuanto peor, mejor'.

