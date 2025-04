El poder de la negociación

Comenta Compartir

Cuando se tienen 19 diputados de 45, el poder de negociación y las estrategias son fundamentales. Lo digo por el PSOE de Barbón, que a ... media legislatura se ha quedado en minoría, al votar a favor de la comisión de investigación sobre Cerredo la diputada Covadonga Tomé, antes de Podemos, ahora de Somos Asturies, quien haciendo gala de coherencia –no querer investigar ese accidente sería un error– ha dejado en pelotas a los tres diputados de IU que sustentan al presidente, parece ser que a cualquier precio. ¿La izquierda de clase prefiere que no se depuren responsabilidades ante posibles irregularidades en la concesión de permisos, fallos en el control de las explotaciones mineras, nulas medidas de seguridad para los trabajadores, y todo ello con cinco fallecidos sobre la mesa? No me gusta tampoco el uso partidista que pretende hacer la oposición, pero es que eran ellos, PSOE e IU, quienes tendrían que haber impulsado desde el principio la comisión, evitando dejar a PP y Vox el terreno de juego. Decía lo del poder de negociación porque es ahora cuando las risitas sobre el acuerdo entre Foro (Pumares) y PP (Queipo) ya no hacen tanta gracia, porque esa soledad en Oviedo afecta a otra estrategia, cada vez más evidente, del PSOE sobre esta ciudad: a Gijón, ni agua, porque allí gobierna Foro. Ni desde Madrid ni desde Oviedo. Lo que toca es incordiar. ¿Se habrán pasado de frenada, ahora que no tienen a Pumares de colchón? ¿Sería mejor bajar las armas y dialogar un poco más?

