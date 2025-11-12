El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

La ciudad y sus vueltas

¿Cuál es la propuesta?

Miguel Rojo

Miguel Rojo

Gijón

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 01:00

Comenta

Quienes gobiernan están obligados a tomar decisiones a diario y es imposible que todas sean acertadas, más que nada porque para unos lo serán y ... para otros no. Lo digo a cuenta del traslado al Hogar San José de los residentes del Albergue Covadonga mientras duran las obras de reforma de este último equipamiento. Poca gente habrá que esté en contra de mejorarlo, tratando no solo de dar unas condiciones dignas a quien tiene la desgracia de dormir en él, sino también de reordenar los espacios en torno a un gran patio interior que se espera ayude a que las calles de su entorno no se conviertan en lugar de estancia permanente de los usuarios. Poca gente habrá en contra de que existan este tipo de alojamientos de ayuda a los que de verdad nada tienen, la mayoría de ellos, por cierto, de nacionalidad española. Lo digo porque lo fácil es enarbolar la peligrosa bandera de 'nos llenan el barrio de inmigrantes y delincuentes' para montar un 'escrache' a la comitiva municipal, arrastrando a gente legítimamente cabreada. Porque nada impide a nadie estar en contra de cualquier decisión, lo que no es de recibo es acosar, perseguir, insultar... ni a Carmen Moriyón ni a Pablo Iglesias. Tan difícil es gobernar como votar correctamente. Lo que no se puede consentir en democracia es el empleo de la violencia con fines políticos. En ningún lugar de Gijón van a levantar la mano los vecinos para que se instalen allí los usuarios del albergue. ¿Cuál es la propuesta alternativa? No me vale mandarlos en un bus a Soria.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

