Revisión histórica

Miguel Rojo

Miguel Rojo

Gijón

Miércoles, 3 de septiembre 2025, 02:00

Al pasar por el colegio de los Jesuitas, observé el ennegrecido conjunto escultórico de su fachada, homenaje a los caídos 'por Dios y por la ... Patria', esto es, los del bando franquista. Lo primero que se me pasó por la cabeza fue pedir en esta columna que lo limpiasen y adecentasen, pero claro, en estos tiempos de lo políticamente correcto, me lloverían las guantadas, así que no lo voy a hacer. Como tampoco quiero que tiren la estatua de Pelayo, que con esto del revisionismo histórico tener ahí en la plaza otro caudillo cuyo mayor mérito es matar 'moritos' –por utilizar terminología de la Iglesia asturiana– a pedradas no parece lo más adecuado. Siguiendo esa misma línea revisionista habría que tirar a la mar la estatua de Augusto, un dictador romano que esclavizó, mató y conquistó de muy mala leche todo lo que se le puso por delante. Y derribar el acueducto de Segovia, claro. Que no quede piedra sobre piedra. La Catedral de Oviedo no tiene un pase, pues uno de los que reinó durante la construcción de su parte gótica fue Alfonso XI, que ajustició y asesinó nobles a tutiplén para consolidar su poder. Las pirámides de Egipto habría que volarlas, como la cruz del valle de Cuelgamuros. ¿Pasaría el filtro nuestro queridísimo Jovellanos, tan confiado en la plaza del 6 de Agosto, o se le encontrará alguna mácula machista, racista o retrógrada en alguna de sus intervenciones, allá a finales del siglo XVIII? ¿Cuánto tardarán los descendientes de los conquistadores españoles que se quedaron y gobiernan en México en pedirnos a los descendientes de los que no fueron o volvieron a España que derribemos la estatua de Colón de Barcelona? Quizás lo hayan hecho ya.

