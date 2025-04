Eso no va a suceder mañana

Comenta Compartir

La luz ya había vuelto, como la normalidad en una ciudad que seguía hablando de lo del día anterior, de cómo el gran apagón nos ... había enseñado que, como dice el dicho, «no somos nada». Yo ya no sé cuántas de las diez plagas bíblicas llevamos, aunque la novena, la de las tinieblas, en vez de tres días duró sólo unas ocho horas, por lo que me temo que no cuenta como prueba superada. La de las vacas y la de los mosquitos, por ejemplo, las damos ya por suficientemente satisfechas tras haber sufrido los estragos de la encefalopatía espongiforme y el covid. Lo que no estaba previsto por las mentadas plagas de Egipto era que la tierra se moviese bajo nuestros pies, pero sucedió ayer en Gijón, afectando nada más y nada menos que a un instituto lleno de chavales, a quienes les dijeron que había que salir por pies ante unas alarmantes grietas en el gimnasio, colindante al solar de Peritos en el que las máquinas habían agujereado enorme boquete para cimentar las futuras 250 viviendas de protección que el Principado de Asturias tiene previsto destinar al alquiler. Según los profesores, hasta se había caído una parte del techo, aunque, por suerte, los técnicos no aprecian daños estructurales. La presencia en la preceptiva visita de autoridades al lugar de los hechos junto con la consejera de Educación, Lydia Espina, del consejero de Vivienda, Ovidio Zapico, parece evidenciar que quizás la obra del solar anejo tenga algo que ver con lo sucedido. Lo cierto es que después de lo del San Vicente y de lo de ayer van dos alertas de tragedia por derrumbe en un centro escolar. Quizás sea momento de hacer una buena revisión de todos ellos, para que no nos pase luego como con la mina de Cerredo, en la que las inspecciones, aparentemente, no sirvieron para salvar a los cinco mineros fallecidos en el terrible accidente de Degaña. Visto lo visto, no es descartable el temor a que el cielo se caiga sobre nuestras cabezas, aunque como siempre decía Abracúrcix, conocedor seguramente de las plagas de Egipto, «eso no va a pasar mañana».

