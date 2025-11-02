El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO

Sueños con Ángel

Miguel Rojo

Escritor

Domingo, 2 de noviembre 2025, 01:00

Comenta

He soñado con Ángel. Con Ángel González. Quizás porque estos días andan las aguas de la memoria revueltas con el homenaje por el centenario de ... su nacimiento. En el sueño, Ángel vestía una desfondada americana y fumaba un cigarrillo. Me miraba tras sus gafas de gruesos cristales, los ojos burlones. Me pareció que estaba contento, pero el mundo de los sueños es muy engañoso y evanescente, y cuando piensas que el prota se ríe feliz, al instante siguiente se está tirando por un acantilado. Los sueños son así, van a su bola.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Susto en Gijón al incendiarse la cocina de un restaurante en Fomento
  2. 2 Herida una madre y su hijo de dos años en un accidente en la autopista el Huerna
  3. 3 Heroico rescate en Gijón: la Policía Local saca inconsciente a una mujer de su piso incendiado en Ceares
  4. 4 Salud intensifica su guerra contra la gripe: estos son los puntos donde te puedes vacunar sin cita previa en Asturias
  5. 5

    Las claves del caso de Maritrini y su bebé: un crimen que puede estar a punto de resolverse
  6. 6 Heroico rescate en Gijón: la Policía Local saca inconsciente a una mujer de su piso incendiado en Ceares
  7. 7 Maribel Vilaplana, en el hospital
  8. 8 Varapalo para el Sporting de Gijón: «Loum va a estar de baja hasta el final de la temporada, no contaremos con él»
  9. 9 Ranking de Yantar: ¿dónde se comen las mejores patatas bravas en Asturias?
  10. 10

    Homenaje en Lena a uno de sus agentes: salvó la vida a un hombre con un masaje cardiopulmonar

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Sueños con Ángel