Me di cuenta a media tarde del martes. Mi reloj de pulsera se había parado aquella mañana, cuando faltaban unos segundos para las once menos ... veinte. No fui consciente hasta el día siguiente de que era el tiempo de contar historias el que se había detenido, cuando me volví a poner el reloj en la muñeca y comprobé que no se había movido desde el momento en el que Xuan Bello comenzó a comprender que algo no iba bien, cuando aún no había asimilado que nunca nos volvería a escribir nada más. Aunque no soy supersticioso por si trae mala suerte, traté de buscarle explicación a lo sucedido, pues prefería pensar que todo formaba parte de un relato o una fábula antes que afrontar la dolorosa verdad de la pérdida, la oscura ausencia que se extendía a mi alrededor como una sombra.

Comenté lo del reloj parado con quien me acompañaba hacia Oviedo a despedirle, a ese templo de dolor que es el tanatorio en el que reposa un familiar o amigo, pero no parecieron darle mucha importancia a mis desvelos. Se me ocurrió que sería mejor preguntárselo directamente a Xuan. Él siempre tenía alguna explicación para este tipo de cuestiones. Fue en ese momento en el que realmente me di cuenta de su falta. Hasta entonces, las horas, detenidas como dije, lo habían dejado todo en suspenso, como una entonación ascendente en el discurso, como un acorde sostenido que deja la canción inacabada. Fui consciente en ese momento de que el oráculo que siempre acertaba a inventarse algo bonito al otro lado del teléfono había emprendido el camino sin retorno que todos tomaremos algún día.

Pensé entonces que quizás en nuestra última conversación de Whatsapp pudiese haberme dejado oculta alguna respuesta, así que –con la culpa propia de quien sabe que está haciendo algo prohibido–, toqué con mi dedo la foto con su cara sonriente, justo al lado de su nombre. «Gracies, amigu», me dijo al abrirse la ventana en la pantalla. Al leerlo así, fuera de contexto, me quedé descolocado. No había mensaje mío anterior, así que seguramente esa respuesta venía a colación de una conversación telefónica previa de la que nada recordaba. Viendo que no aportaba más luz a mi dilema esa frase suya que una invitación a seguir indagando, me atreví entonces a escuchar su voz, a través del último mensaje de audio que se había quedado guardado en la aplicación. «Miguel, nun te preocupes por nada, yo fíome completamente de ti. Nun te preocupes por mí, toy cuidándome munchu. El casu ye que hoy lleguen Sonia y Lena, lleguen aquí, van pasar cinco días, y yo igual me vuelvo con elles, no lo sé. Bueno, falamos», me decía con voz queda, pero firme.

Prefiero no interpretar demasiado su respuesta, dejo al lector que saque sus propias conclusiones. En cualquier caso, a mí me pareció una nueva puerta abierta a seguir haciéndome preguntas que quizás no tuviesen respuesta, una de las aficiones que compartíamos.

Pensé después que Xuan, si me tuviese que dejar un mensaje, lo hubiese hecho por escrito, más que de viva voz, y de una forma más elegante que en un presuroso mensaje guardado en las tripas electrónicas de un teléfono móvil. Decidí entonces releer su último artículo publicado en papel, el que salió el pasado domingo en EL COMERCIO. Al abrir el periódico por su página, leí el título escogido para, sin saberlo, despedirse: 'El río de la vida'. Instintivamente fui a leer sus últimas palabras, el último párrafo que nos había dejado escrito: «Debe de ser la primera metáfora que se le ocurrió a la Humanidad, eso de que la vida es un río. Un río que va, pero no vuelve».

Recordé entonces, como había hecho él en ese artículo con los suyos, los ríos de mi vida. El Piloña, que se veía desde mi casa de Infiestu, en el que caían los balones de mi niñez y pescábamos pescardos; el Espinaréu y el de La Marea, con sus xanas guardando las frías cascadas de la adolescencia; el Sella, con su rumor a fiesta de la juventud, o uno cuyas aguas compartí con Xuan ya de adultos, el Dobra. Porque aunque el agua en el que yo me bañé no fue la misma en la que lo hizo él, el río sigue y seguirá siendo para siempre el mismo. Después me vi en La Barrosa, en Viyao, que es mi Paniceiros, recogiendo las manzanas de los pomares con mis primos, iguales que los que veía en Caces Xuan; me vi dejando mis huellas en el blanco eterno de una enorme nevada camino de El Carbayal, donde se habían quedado aislados mis abuelos, que también eran los suyos y son los tuyos, lector. Ahí estaba finalmente la respuesta que estaba buscando. Porque esos ríos, y esa aldea, ese tiempo que no volverá, era el que nos contaba cada día Xuan, y es el mismo que todos aspiramos a contar sin conseguirlo. Cuando ya no estemos, el tiempo de contar historias seguirá corriendo, porque habrá otro que quiera explicar, como nosotros, como Xuan, lo inexplicable de la sencillez.

Fue entonces, en el momento en el que puse el punto al anterior párrafo, cuando, de repente, mi reloj de pulsera echó a andar de nuevo, con ese casi imperceptible tic-tac que nos conduce, inexhorable y vengativo, hacia nuestro viaje final.