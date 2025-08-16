El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Control mental

No estamos 'condenados' a ver las cosas de forma pesimista. El poder está dentro de nosotros

Miguel Silveira

Miguel Silveira

Gijón

Sábado, 16 de agosto 2025, 02:00

Es un lujo poder dominar nuestra mente hasta tener un adecuado control. Permite estar asegurados contra la gran erosión de los reiterados pensamientos negativos.

El ... control mental tiene una doble vertiente. La primera consiste en detectar los pensamientos negativos que nos llegan y conseguir tenerlos a raya para que no envenenen nuestro estado de ánimo. Si ante los eventos adversos conseguimos controlar nuestra mente y no permitir la invasión de tales pensamientos, sentiremos el alivio que supone librarse de esa pesada carga. No es nada fácil, sobre todo si tratamos de ahuyentarlos, cuando se han apoderado o instalado en la conciencia largo tiempo. Son como las cefaleas de tensión: una vez desatado el dolor cuesta mucho trabajo controlarlo. Pero si uno echa mano del analgésico nada más comenzar a sentirlo las probabilidades de reducirlo o eliminarlo aumentan considerablemente. Requiere también una gran determinación no dejar que se instalen. En personas con cierta fragilidad y vulnerabilidad el trabajo es muy arduo, pero siempre posible y sobre todo necesario para la salud y el equilibrio. Una buena auto instrucción que podemos darnos en cuanto nos viene varias veces un pensamiento perturbador es decirse a uno mismo: «Esto no toca pensarlo ahora. Me centro en lo que estoy haciendo», sea lo que sea en cada momento.

