Control mental
No estamos 'condenados' a ver las cosas de forma pesimista. El poder está dentro de nosotros
Gijón
Sábado, 16 de agosto 2025, 02:00
Es un lujo poder dominar nuestra mente hasta tener un adecuado control. Permite estar asegurados contra la gran erosión de los reiterados pensamientos negativos.
El ... control mental tiene una doble vertiente. La primera consiste en detectar los pensamientos negativos que nos llegan y conseguir tenerlos a raya para que no envenenen nuestro estado de ánimo. Si ante los eventos adversos conseguimos controlar nuestra mente y no permitir la invasión de tales pensamientos, sentiremos el alivio que supone librarse de esa pesada carga. No es nada fácil, sobre todo si tratamos de ahuyentarlos, cuando se han apoderado o instalado en la conciencia largo tiempo. Son como las cefaleas de tensión: una vez desatado el dolor cuesta mucho trabajo controlarlo. Pero si uno echa mano del analgésico nada más comenzar a sentirlo las probabilidades de reducirlo o eliminarlo aumentan considerablemente. Requiere también una gran determinación no dejar que se instalen. En personas con cierta fragilidad y vulnerabilidad el trabajo es muy arduo, pero siempre posible y sobre todo necesario para la salud y el equilibrio. Una buena auto instrucción que podemos darnos en cuanto nos viene varias veces un pensamiento perturbador es decirse a uno mismo: «Esto no toca pensarlo ahora. Me centro en lo que estoy haciendo», sea lo que sea en cada momento.
La segunda vertiente es lograr mantener una actitud consistente en promover pensamientos positivos del tipo «puedo hacerlo», «me siento capaz de ver la vida con espíritu superador», «puedo y quiero superar cualquier barrera», «yo puedo superarme y voy a hacerlo», «me siento con fuerzas y potencia, con ganas y con fortaleza para exprimir las posibilidades que me da mi existencia», «no tengo miedo y me atrevo con todo»… cosas por el estilo. Esto supone un combustible y una inyección permanente de moral que te impulsa con fuerza hacia adelante. Supone además una sensación de plenitud y de moral rebosantes y una emoción arrolladora ante la vida, y está en las antípodas de sentirse arrollado, acorralado e indefenso. Es un gozo y un lujo al que puede aspirarse.
Tener control mental es la mejor arma para gestionar cada día nuestro proyectos, nuestras metas y las aspiraciones personales. Y sobre todo, se puede conseguir. Solo hace falta tener las ideas claras y aplicarse con tesón. No vale con que un día de pronto dediquemos tres minutos a pensar en positivo. Si se tiene un hábito negativo, ese hábito se sustituye por el hábito opuesto lo que requiere una acción repetida muchas veces. Pero hay una buena noticia: no estamos 'condenados' a ver las cosas de forma pesimista. El poder está dentro de nosotros.
