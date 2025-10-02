El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO

Con lo fácil que es...

Miguel Silveira

Miguel Silveira

Gijón

Jueves, 2 de octubre 2025, 09:00

Comenta

Trataré de ir al grano y reducir la paja. Está inserta en todos los seres humanos, da igual su raza que su edad, estado civil, ... financiero o social, la necesidad de que los demás les traten bien cuando demandan cualquier atención o servicio. Lo que quiere decir que si el usuario o cliente ve satisfecha esa necesidad reaccionará con satisfacción y quedando en su mente grabada esa buena acción, lo que, sin duda alguna, redundará en una respuesta favorable inmediata o futura.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un juzgado dicta una orden de detención contra Jesús Martínez, propietario del Real Oviedo, y Gerardo Cabrera
  2. 2 Herido un joven que circulaba en patinete en Gijón al chocar con un vehículo
  3. 3 Un conductor de 70 años choca contra una valla en Valentín Masip, en Oviedo, y hiere a tres peatones
  4. 4

    La Universidad de Oviedo prohíbe a los padres acceder a las notas y reclamar exámenes
  5. 5

    La jueza autoriza a sacar de la balsa de Ribadesella los coches en los que se cree que están Maritrini y su bebé
  6. 6

    La historia de una asturiana: «Desperté con medio cuerpo paralizado y llamé a un amigo en lugar de al 112»
  7. 7 Detenido in fraganti al entrar a robar en una casa en Gijón con los dueños dentro
  8. 8 Muere a los 41 años la camionera influencer Coco Trucker Girl
  9. 9 Una madre, a juicio por desatender a su hijo de ocho años y dejar que faltase a clase en Oviedo
  10. 10 Dos puentes y cuatro fines de semana largos en Asturias: así queda el calendario laboral de 2026 en España

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Con lo fácil que es...