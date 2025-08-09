¡El 95% falla en esto!
Gijón
Sábado, 9 de agosto 2025, 02:00
Primero. Sólo un 5% de la gente tiene perfectamente claro qué quiere hacer con su vida a corto, medio y largo plazo. Se hizo un ... estudio longitudinal durante veinticinco años en unas universidades americanas del norte y se descubrió que solo ese 5% de estudiantes, después de esos años, ganaba más que todo el 95% restante. Asombroso.
Segundo. Sólo el 5% se mantiene de verdad perseverante en la consecución de su objetivo. En esto quiero insistir.
¿Donde se encuentra el fallo? Dado que el 95% no estamos dentro de esos privilegiados referidos, donde falla o fallamos el 95% es en la perseverancia en el cambio que hay que hacer para conseguir cualquier meta de mediano o elevado nivel. Y esto sí que está a perfectamente a nuestro alcance.
Teniendo más o menos claro lo que queremos la mayor parte de nosotros intentamos movernos en pos de su consecución. Sólo que esos intentos no suelen durar meses y mucho menos años. ¿Por qué? Por la falta de esfuerzo sostenido que supone esa perseverancia en conseguir y mantener el cambio deseado cualquiera sea la meta elegida. Somos de voluntad débil. Desearíamos más bien que surgiese una mano amiga que nos empujase como hacen algunos espectadores de una carrera cuando se encuentran con un ciclista sin fuerzas en la subida a un puerto de primera.
Sabemos con seguridad que todo el que persevera acaba consiguiendo sus objetivos razonables, pero... nos entra enseguida la flojera. No se trata de realizar un esfuerzo gigante a diario, sino poco a poco por aquello de que la suma de muchos pocos desemboca en un mucho.
Se puede añadir algún detalle más, que ayuda, como la importancia de tener buena organización de las tareas, pero la clave más importante está en mantener la constancia en el proceso de persecución del objetivo, a pesar de los altibajos. Ahí es donde fallamos estrepitosamente y ahí es donde hay que insistir, pues quien repite y repite lo consigue. No hace falta ser héroes ni dotados de cualidades mágicas, sino de una voluntad firme. Y esto está en nuestra mano.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.