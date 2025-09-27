Jubilados okupas

Me encuentro una amiga por la calle que me cuenta que está desesperada porque su marido se ha jubilado recientemente y, al carecer de hobbies, ... anda todo el día metido en casa, estorbando y tan pendiente de ella que hasta para salir lo hace pegado a ella como una lapa, con lo que la libertad de esta mujer se ha visto seriamente recortada. Ella, que reconoce ser muy independiente, sufre como un tormento que todo el día su pareja se encuentre pendiente de ella. No lo soporta, me dice, y no sabe qué hacer más allá de emplear el tiempo en frecuentes discusiones por el tema.

Ya había oído quejarse a más de una mujer al ver que su marido pasa gran parte del día merodeando por la casa, estorbando y metiéndose en asuntos domésticos que siempre ignoró cuando estaba en activo y no se ocupaba de si para fregar se usaba el Fairy, para gloria y satisfacción de su pareja.

Los jubilados que tienen aficiones no plantean problema a sus parejas. Por esta y otras muchas razones, a los varones, antes de jubilarnos, nos conviene plantearnos la forma de ocupar nuestro tiempo en actividades que no asfixien a nuestras respectivas parejas para que la jubilación (de júbilo) no se convierta en una especie de tortura para la sufrida pareja. A no ser que los dos sean como dos tortolitos que van juntos a todos sitios desde que se levantan y están encantados de que así sea. Cada cual dentro de la pareja tiene que tener su espacio. Cuando los dos trabajan fuera de casa, o él fuera y ella en sus labores domésticas, los dos disponen de espacio personal diferente, o así debería ser, pero si el jubilado tenía como espacio su trabajo y este desaparece, el problema se complica porque queda en tierra de nadie, ocioso todo el tiempo y aburrido, aburriendo y asfixiando a su media naranja.

Conclusión: hay algo más que hacer que vivir para trabajar principalmente, pues debería haber vida más allá del trabajo. No solo cuando estamos activos, sino también para que la jubilación sea un modo de vivir que compense. Los que están deseando jubilarse para ocuparse de sus hobbies no tienen ese problema. El problema lo tiene quien siempre vivió para el trabajo y, terminado este, se encuentra desorientado. Pero eso hay que prepararlo. No se improvisa desde el día siguiente de comenzar el ocio eterno.