Jubilados okupas

Miguel Silveira

Miguel Silveira

Gijón

Sábado, 27 de septiembre 2025, 02:00

Me encuentro una amiga por la calle que me cuenta que está desesperada porque su marido se ha jubilado recientemente y, al carecer de hobbies, ... anda todo el día metido en casa, estorbando y tan pendiente de ella que hasta para salir lo hace pegado a ella como una lapa, con lo que la libertad de esta mujer se ha visto seriamente recortada. Ella, que reconoce ser muy independiente, sufre como un tormento que todo el día su pareja se encuentre pendiente de ella. No lo soporta, me dice, y no sabe qué hacer más allá de emplear el tiempo en frecuentes discusiones por el tema.

