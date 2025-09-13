Mentalizarse: vienen tiempos duros

No trato de alimentar el catastrofismo sino hacer un ejercicio de realismo, amigos lectores. Es cosa de los ciclos que se van alternando, tarden unos ... más o tarden menos. Hace unos días me encontraba con un contratista y ante mis comentarios de que ahora pasan por un momento de bonanza, dada la escasez de viviendas, me dijo: «Sí, pero esto va a bajar, no cabe duda». No soy yo quien vaya a descubrir algo que algunos ya van apuntando y que muchos ciudadanos con sentido común pueden ir vislumbrando.

Empezamos porque el estado de bienestar está abocado a reducirse sensiblemente y asumir sobre todos nosotros las consecuencias. Se congelarán las pensiones para luego reducirlas, con lo que eso significa. Todo costará más, habrá que luchar más para sobrevivir, se acabarán las subvenciones generalizadas y las paguitas, habrá que pagar más por los servicios, habrá que compensar ese derroche y otros que se están realizando. No ocurrirá que haya tanta gente que entre chollos, pagas, subvenciones ganen más sin trabajar que trabajando. Habrá que esforzarse más si queremos que la Europa llena de viejos recobre nuevo aliento. El deterioro de las instituciones es un hecho y la comodidad a la que estamos acostumbrados tendrá que dar paso al esfuerzo sostenido y a la lucha donde faltará quien nos empuje y tendremos que subir las cuestas en base a nuestro sacrificio y nuestros esfuerzo.

Por poner un ejemplo concreto, la ley de Educación española tendrá que cambiarse para que los alumnos pasen del mínimo esfuerzo y de ser educados en actitudes y emociones a tener que aprender conocimientos usando los codos como otrora, pues no puede ser que muchos alumnos no sepan comprender más allá de una línea y media bien y fracasar en comprensión en cuanto tienen que enfrentarse a unas cuantas páginas. La búsqueda de la calidad tenderá a imponerse si queremos estar a la altura de países que vienen empujando fuertes como China, Singapur, Corea y otros varios. Tendremos que volver a templar nuestra voluntad, contener nuestros nervios, analizar las consecuencias de nuestros actos antes de actuar muchas veces, tendremos que aprender a vivir mejor con menos y a recordar que esta vida es un valle de lágrimas por si lo habíamos olvidado. Por eso, antes de que la avalancha se nos eche encima es mejor prevenir y andar listos para que nos coja algo entrenados.