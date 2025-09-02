Todos nacemos en alguna parte y, normalmente, solemos tener un apego especial por ese lugar de nacimiento, pero yo, que nací en la Ciudad Naranco, ... cuando visito el solar de mis mayores, en la boca de la Ría del Eo, siento también el tirón de las raíces. Este pasado fin de semana contemplé el amanecer en la Punta del Corno, en el solar del antiguo castro y sentí que, de alguna manera, más de uno de mis antepasados allí había tenido su hogar.

Era un día despejado, con alguna nube solitaria punteando el cielo, el sol, que aparecía sobre la boalesa sierra de Penouta, hacía brillar frente a mí las villas lucenses de Foz y Burela, el mar rompía sus olas a mis pies contra la Pena dos Corvos. Siguiendo la línea de costa hacia la derecha, el faro de Tapia cerraba el horizonte y en aquel momento de paz, centrado en mis pensamientos, fui consciente de que allí, precisamente allí, tenía mis raíces.

Y pensé que tenía suerte de tener raíces, en estos tiempos en que parece que todos somos ciudadanos del mundo, lo que no me parece mal, lo que no me parece bien es ser piedras rodantes, sin asiento, sin pertenencia a ningún solar concreto. Siempre pensé que no se puede ser internacional sin comenzar por ser nacional de algún sitio. Lo que, por cierto, no te hace superior ni mejor que nadie, pero te da tu propia imagen y tu propio peso.

Pues así me sentí, ovetense de Ciudad Naranco, vecino espiritual del castro de la Punta del Corno, en la ensenada de As Rubias, concejo de Castropol y ciudadano consciente del mundo.

A veces, como por casualidad, sin premeditación ni alevosía, encuentras al fin, la raíz y la razón.