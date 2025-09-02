El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Amanecer en la punta del corno

Milio´l del Nido

Martes, 2 de septiembre 2025, 02:00

Todos nacemos en alguna parte y, normalmente, solemos tener un apego especial por ese lugar de nacimiento, pero yo, que nací en la Ciudad Naranco, ... cuando visito el solar de mis mayores, en la boca de la Ría del Eo, siento también el tirón de las raíces. Este pasado fin de semana contemplé el amanecer en la Punta del Corno, en el solar del antiguo castro y sentí que, de alguna manera, más de uno de mis antepasados allí había tenido su hogar.

