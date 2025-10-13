De charla con la Santina

El pasado fin de semana me sumé a la caravana que acompañaba a la anual cita de los miembros del Club Atletismo Llanera con la ... Santina, en Covadonga, lugar al que acuden con su ofrenda, corriendo por relevos los ochenta y cinco kilómetros que separan su polideportivo de la gruta del Monte Auseva, para presentar a nuestra patrona los esfuerzos, triunfos y sufrimientos, de toda la temporada que ahora se inicia. Son varios años ya los que presencio la ofrenda y es un gusto ver entrar corriendo, todos uniformados, a los niños y niñas del club en una toma simbólica del Real Sitio.

Como los años, si no te hacen sabio al menos te hacen precavido, procuro llegar a la cueva con tiempo suficiente para contemplar el espectáculo desde las alturas, desde donde lo contempla la Señora y allí, en la cueva, mientras dura la espera, tengo la sensación de escuchar su voz «Milio, ¿otra vez por aquí?». Y la ensoñación dura y la conversación se extiende tranquila entre el murmullo de la gente que acude a ofrecerle su homenaje.

En la conversación no suelen surgir grandes temas, es más bien una charla sosegada entre viejos compañeros de viaje que comentan la actualidad con la distancia que dan los años.

Gaza, el peaje del Huerna, el ascenso del Oviedo, lo mucho que nos quejamos pese a lo bien que vivimos, lo mucho que cambió el mundo… Recuerdo tu primera visita, con tus compañeros en la excursión del colegio, emocionado, y la bolsa que traías con la merienda, los bocadillos y la manzana. Sin problemas, esos se los quedaban tus padres, tu venías como los pequeños atletas, ilusionado pese a las estrecheces. Así es y así será siempre…

Me fui contento, la Santina allí sigue. Esperándonos.