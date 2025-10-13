El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

De charla con la Santina

Milio´l del Nido

Lunes, 13 de octubre 2025, 02:00

El pasado fin de semana me sumé a la caravana que acompañaba a la anual cita de los miembros del Club Atletismo Llanera con la ... Santina, en Covadonga, lugar al que acuden con su ofrenda, corriendo por relevos los ochenta y cinco kilómetros que separan su polideportivo de la gruta del Monte Auseva, para presentar a nuestra patrona los esfuerzos, triunfos y sufrimientos, de toda la temporada que ahora se inicia. Son varios años ya los que presencio la ofrenda y es un gusto ver entrar corriendo, todos uniformados, a los niños y niñas del club en una toma simbólica del Real Sitio.

