Festivales de verano

Milio´l del Nido

Escritor

Viernes, 29 de agosto 2025, 02:00

Durante todo el verano los festivales musicales copan la atención de la chavalería de una manera que me llama la atención, suelen desarrollarse en espacios ... no precisamente cómodos, los precios son abusivos, las atracciones ofertadas son, para mí, perfectamente desconocidas y sin ningún atractivo, el ruido es atronador, durante el día el sol suele achicharrar y en la noche la barahúnda es, perdón, me parece, agotadora. Pues atraen a miles y miles de jóvenes que acuden al recinto, previo pago, con la misma ilusión con la que yo asistía a las fiestas del barrio, que contaban con la atracción de la gramola de Celesto el Topu. No me lo explico.

