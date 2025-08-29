Festivales de verano

Durante todo el verano los festivales musicales copan la atención de la chavalería de una manera que me llama la atención, suelen desarrollarse en espacios ... no precisamente cómodos, los precios son abusivos, las atracciones ofertadas son, para mí, perfectamente desconocidas y sin ningún atractivo, el ruido es atronador, durante el día el sol suele achicharrar y en la noche la barahúnda es, perdón, me parece, agotadora. Pues atraen a miles y miles de jóvenes que acuden al recinto, previo pago, con la misma ilusión con la que yo asistía a las fiestas del barrio, que contaban con la atracción de la gramola de Celesto el Topu. No me lo explico.

Pero cuando les pregunto a mis nietas qué les ha parecido el último al que han acudido, me responden con una sonrisa de felicidad: '¡Güelu, una maravilla! ¡Pasámoslo de miedo!'

Pues como resulta que estoy convencido de que mis nietas son de lo más sensato e inteligente que veo a mi alrededor, no me queda más remedio que pensar que el equivocado soy yo. Que esos festivales horribles, no deben ser tan horribles, si no, todo lo contrario y que esta disparidad de pareceres debe tener su origen en algún error de enfoque por mi parte.

Después de darle vueltas a la cuestión no me queda otra que culpar del diferendo a la disparidad de edades y que a mí me va faltando el componente de la ilusión que a ellas les sobra.

Debe ser que, como decía mi abuelo, no se puede ser pobre ni por cien millones de pesetas y, añado, ni viejo aunque cien años vivas.

De lo que se deduce que hay que aprovechar las oportunidades, que solo se vive una vez y que la vida son cuatro días… y dos llueve, o nieva.