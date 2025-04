Comenta Compartir

De vez en cuando y para escapar del ruido y la furia del cotidiano vivir, me gusta leer, sí leer. Me gusta el cine, la ... música, la tele, los deportes, la naturaleza…, pero vicio, vicio, la lectura. Desde siempre, periódicos, novelas, ensayos, cómics, cualquier cosa con tal de que sea letra impresa, porque, al menos de momento, el libro electrónico ni de lejos me proporciona el placer que me regala un libro que, si además es bueno, ya me lleva directo al paraíso.

Un tiempo hubo, años ha, en el que no disponía en mi habitación de luz eléctrica y a la luz de las velas, como los monjes de los monasterios medievales, apagaba la necesidad imperiosa de mi diaria ración de lectura. Fue en aquellas condiciones adversas cuando leí por primera vez a Vargas Llosa, por el que, desde entonces, sentí y siento una profunda admiración. Todos sus libros son monumentos de la literatura en lengua castellana, 'Conversaciones en la Catedral', 'La ciudad y los perros', 'La tía Julia y el escribidor', 'La fiesta del chivo', pero sobre todo 'Pantaleón y las visitadoras', con el negro penar de Pantaleón Pantoja, hicieron que naciera en mí una profunda admiración por el ahora desaparecido Vargas Llosa. Por cierto ¿sabe alguien por dónde le llega el asturiano Llosa? Para mitigar la pena de la pérdida leo unos haikus de Yasmina Álvarez Menéndez, de su librito 'Cien pequeñas muertes para sobrevivir', que me devuelven el ánimo y la fe en la lectura: Prende la luz/ de mis labios sombríos/ Haz que amanezca. Cabe en tus ojos/ el universo entero/ Y yo su estrella. Sobre tu cuerpo/ dejo rodar mi cuerpo/ a tumba abierta. Son versos sencillos, cálidos, que reconfortan. Yasmina tiene una voz poética fresca y sensible. Habrá que seguirla.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión