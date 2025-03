Malos y buenos

Comenta Compartir

Desde siempre tengo interés por entender el mundo que me rodea, no me gusta conformarme con las opiniones sobre la actualidad que me llegan a ... través de los medios o de las conversaciones que escucho a mi alrededor y la verdad es que, casi siempre, cuando interpreto las noticias que me llegan, mi opinión no coincide con la tónica general del sentir público.

Últimamente, tras la vuelta de Donald Trump al poder y la situación de la guerra en Ucrania me veo envuelto en una oleada de opinión sobre la necesidad del rearme europeo, ante la amenaza rusa, porque allí se enfrentan unos malísimos rusos que quieren vendernos su gas y su petróleo barato, que nos llegaría a través de unos gasoductos no contaminantes, que están siendo frenados por unos buenísimos americanos que nos obligan a comprarles esos mismos productos a ellos, mucho más caros y que hay que traer a Europa en barcos contaminantes. Además, como esos rusos son malísimos, debemos gastar miles de millones de euros en rearmarnos, comprando el material americano y su tecnología guerrera, que nos venderán a precio de oro, mientras esos buenísimos americanos, a los que debemos agradecer y respetar, puesto que nos defienden de los malos, ponen aranceles a los productos que les vendemos, perjudicando gravemente a nuestro campo y nuestra industria. En esta historia de buenos y malos, no sé muy bien como lo han conseguido, los que objetivamente nos benefician son los malos y los que nos perjudican son los buenos. Ganas me dan de equivocarme, pero por más vueltas que doy al asunto no acabo de ponerme en la onda que se considera correcta. Deben ser los años, que me hacen interpretar las cosas del revés. Tendré que intentarlo: buenos los malos, malos los buenos. Qué lío.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión