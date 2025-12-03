El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Descubre cada día una sorpresa en el Calendario de Adviento de EL COMERCIO

Las cosas por su nombre

Milio´l del Nido

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 01:00

Comenta

Vivimos tiempos en que muchas veces no nos queda más remedio que pechar con lo que nos toca, sin derecho alguno al pataleo, porque se ... nos impone con tal fuerza que no queda otro remedio que aguantar el chaparrón que se nos viene encima, pero creo que, al menos, debemos poder llamar a las cosas por su nombre y lo que está sucediendo entre el amigo americano y Venezuela no tiene otro nombre que matonismo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere de forma repentina José Luis Cienfuegos, director de la Seminci y del Festival de Cine de Gijón durante 16 años
  2. 2 Muere de forma repentina José Luis Cienfuegos, director de la Seminci y del Festival de Cine de Gijón durante 16 años
  3. 3 Fallece José Antonio Fidalgo, cronista oficial de Colunga y referente de la gastronomía asturiana
  4. 4

    Los funcionarios ganarán en un año unos 2.000 euros más de media tras la doble subida
  5. 5 Cien efectivos buscan a Maritrini y su hija en la balsa de Ribadesella
  6. 6 Pillada por un detective: se queda sin la pensión de 2.000 euros de su exmarido tras destaparse que vive con otro
  7. 7 Fallece a los 82 años el hostelero gijonés Pepe Casarreal
  8. 8

    Maduro exigió a Trump inmunidad para él y su familia para abandonar Venezuela en una conversación telefónica
  9. 9

    Hacienda retrasa un año la entrada en vigor del sistema de facturación para pymes y autónomos
  10. 10 Las tres mejores pizzas de Asturias están en Gijón y Oviedo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Las cosas por su nombre