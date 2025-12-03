Las cosas por su nombre
Milio´l del Nido
Miércoles, 3 de diciembre 2025, 01:00
Vivimos tiempos en que muchas veces no nos queda más remedio que pechar con lo que nos toca, sin derecho alguno al pataleo, porque se ... nos impone con tal fuerza que no queda otro remedio que aguantar el chaparrón que se nos viene encima, pero creo que, al menos, debemos poder llamar a las cosas por su nombre y lo que está sucediendo entre el amigo americano y Venezuela no tiene otro nombre que matonismo.
Lo de ejecutar sin juicio a unos posibles narcotraficantes con misiles que caen del cielo sin ninguna opción para las víctimas, es la más baja y descarada demostración de matonismo que recuerdo ahora mismo.
No tengo ninguna gana de defender el régimen bolivariano del presidente Maduro, pero estoy convencido de que es tan legítimo como muchísimos gobiernos de decenas de países que, dado que se pliegan al omnímodo poder yanki, gozan de todas las bendiciones del sátrapa que se cree mandamás universal.
No sé muy bien como se puede parar al matón, pero recuerdo de mis tiempos en el barrio de mi niñez, que cuando algún abusador quería imponer su fuerza, la peor manera de pararlo era plegarse a sus exigencias y que solo cuando los más débiles se unían era posible hacerle desistir de sus pretensiones. Y esa unión solía producirse cuando alguno de los menos fuertes se atrevía a plantársele con un firme no. Un simple no.
Ese no, solía concitar a su alrededor el apoyo de los demás avasallados, con lo que se conseguía hacer recular al matón.
Vivimos demasiado bien ara arriesgarnos con posturas heroicas, no podemos enfrentarnos con el monstruo a la brava, pero podemos decir no. No plaudir sus bravuconadas, no hacernos los desentendidos, no reírle la gracia.
Simplemente decir no, señor Trump. No.
