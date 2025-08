Las gafas y Xuan

Como bien dice el refrán todo llega en esta vida y a mí, me llegó la necesidad de graduarme la vista y como lo que ... hay que hacer, hay que hacerlo, allá que me fui a la óptica y aquí estoy, con un elegante par de gafas que, según dicen algunos, consiguen que tenga una expresión de como si supiera leer.

Pero con las nuevas gafas me ocurre un efecto curioso, veo más claro, pero la visión que tengo del mundo es mucho más inestable, como si las cosas no estuvieran tan asentadas como antes. Como si mi anterior concepción del mundo fuera engañosa y lo que creía firme y sólido, no lo fuera tanto.

Pues dándole vueltas al asunto llegué a preguntarme si lo que tanto admiraba de Xuan Bello no sería que él tenía una especie de gafas interiores que le hacían ver la fragilidad del mundo, si aquella capacidad suya para captar los temblores internos de las cosas, la fragilidad intrínseca de lo inamovible, no serían unas gafas que lo iluminarían en los mundos visibles y los invisibles.

Y ahora nos falta Xuan, nos faltan las gafas que nos guíen en la oscuridad de los sentimientos y ya nunca tendremos a nadie que nos haga ver la luminosidad de los mundos interiores y lo que es aún peor, nos falta la persona buena y afable que conseguía que cualquier charla, con un vaso de vino en la mano, trascendiera de la rutina del diario vivir y se convirtiera en un fontán de sabiduría, de buen sentido, de exaltación de la amistad.

Amante incondicional de Asturias y lo asturiano deja tras de sí una obra colosal, de amor infinito por lo nuestro, amor que quedó plasmado en sus escritos.

Gracias Xuan, por ser como fuiste.