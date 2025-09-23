Vermú en El Matarile

Siempre que tengo la oportunidad me gusta perderme por los mil

rincones, a cual más guapo, que encierra Asturias, así que hace unos días, aprovechando ... la oportunidad que brindaba el desarrollo del Festival de Cultura Contemporánea La Favorita, la iniciativa del tristemente desaparecido Xuan Bello, me fui con la familia a recorrer algunos de los recónditos y bellos lugares del concejo valdesano.

El Cadavéu del Padre Galo nos recibió con sol espléndido, subimos después hasta Belén de la Montaña, que me parece lugar al que todos los asturianos que no tuvimos la oportunidad de acercarnos al Belén de las montañas de Judea debemos acudir, en Busto nos paramos a ver las escuelas que guardan la maravillosa biblioteca que gestionan los vecinos y poco antes de la hora de la comida nos acercamos a Trevías, donde, al lado de la iglesia parroquial, nos encontramos con El Matarile, un bar de pueblo, alejado de la, en la actualidad, poco concurrida carretera general y en el que las horas transcurren lentas al son de la charla tranquila.

La verdad es que se necesita muy poco para ser feliz.

Muchas veces nos creemos que para llenar nuestra vida debemos ir a los sitios donde nos llaman los grandes acontecimientos, los conciertos con los artistas de moda, las fiestas multitudinarias y de los que volvemos a veces agotados por el barullo y que, a los tres días, olvidamos completamente, porque nada hondo nos aportaron.

No ocurrió así en esta excursión a la Villa Blanca, en los distintos escenarios se fueron sucediendo diferentes expresiones artísticas de las que te hacen pensar, de las que sales con más dudas que certezas, de las que te hacen ver lo que decía el sabio: Sólo sé que no sé nada.

La forma de intentar entender la vida.