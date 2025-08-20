El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

El honor de un barman

Miquel Escudero

Miércoles, 20 de agosto 2025, 02:00

En su documentado libro 'Cabaret Iberia', Alfonso Domingo se refiere a un muchacho que debió hacer el servicio militar en África. Fue hace más de ... un siglo, en la época del Desastre de Annual (donde, en pocos días, murieron más de 10.000 soldados españoles). Este joven entró como soldado raso y, dos años después, salió como sargento. Se había hecho muy popular entre los oficiales por prepararles cócteles en la misma línea de batalla. No se trata del 'catering' para una celebración, sino de las bebidas, por lo general alcohólicas, en las que se mezclan diferentes ingredientes: licores y zumos. Combinados para cada hora del día y de la noche, pueden adecuarse al estado de ánimo del degustador.

