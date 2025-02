Miscelánea semanal

Soy gijonés militante», decía el domingo en EL COMERCIO Ignacio Villaverde, flamante rector de la Universidad de Oviedo, elegido el pasado viernes. Pero Villaverde perdió en el cómputo parcial de votos emitidos por profesores y alumnos de los centros universitarios de Gijón. ¿Por qué? No ... deja de ser sorprendente ese resultado adverso, aunque por escasa diferencia. Lo que haga Villaverde en relación con la presencia en su pueblo de la Universidad que va a regir es una incógnita, ya se verá. El rector cesante ganó al entrante en esa franja de electores. ¿Por qué? Vistas las cosas desde fuera, cuesta trabajo encontrar una explicación. Porque se puede decir que la Universidad está presente en Gijón gracias al Ayuntamiento y a pesar de la oposición o pasividad, según los casos, de todos los rectores que en Oviedo han sido.

. Algunos vecinos de Granda se han manifestado en contra de que la nueva estación de ITV se asiente en la amena parroquia en que residen. Son tan respetables como indefinidos los argumentos que esgrimen: la defensa del medio ambiente y los peligros inherentes a la circulación de vehículos (y en Somió quieren aguas limpias, pero con la depuradora dejos de sus viviendas, y numerosos vecinos de la zona de Viesques se opusieron con insistencia a que se instalara la gasolinera del final de la calle de Anselmo Solar, pero no hacían ascos a repostar en la que hay en El Bibio, en la misma calle). Una carretera con abundante tráfico atraviesa Granda y allí radican el matadero comarcal y una estación de servicio, circunstancias que no han hecho inhabitable la parroquia. Lo único exigible es que la nueva estación de ITV se establezca con todos los requisitos legales, sin excepción alguna.

. Gijón es extraordinario. Por lo surrealista. Hay debate político -y vecinal, de representatividad difícilmente cuantificable- por el asfaltado, dizque provisional, de un cachu de calle en Cimavilla. Este asunto da una idea de cuál es el nivel de conciencia ciudadana en la periferia de la periferia en estos tiempos de tribulación global. Pero no se trata de un caso aislado de inanidad, porque lo supera el que esté planteada de hecho una guerra al pesquín que desde el Muro intenta con paciencia que pique una furagaña o una chopa. Resulta que un sector de propietarios de perros se queja de que los anzuelos perdidos al enronchar el aparejo los echa la mar a tierra y acaban en las bocas de sus animales que se esparcen por la arena de la playa (también más allá de la escalera 8, en zona que les está vedada). Los 36.180 perros registrados en Gijón, qué barbaridad, son más, sin duda, que los pesquinos en ejercicio, pero esa diferencia no justificaría el despropósito de reducir el ámbito territorial de la pesca recreativa.

. Contrasta la pérdida de tiempo en banalidades con la naturalidad con que se admite que haya en Asturias 30 salones de juego, en Gijón la mayoría de ellos. A menos de cien metros de los centros educativos, como si esa fuera una distancia insalvable. No hace falta militar en el Ejército de Salvación para lamentar la resignación ante el fomento de la ludopatía, y otros males, a través de un negocio estrechamente vinculado por vía publicitaria con la financiación del Fútbol, S. A.

. El fútbol, desde luego, ya no es lo que era. Al menos en Gijón. Que un alto ejecutivo del Sporting, cuando queda por jugar media liga, afirme en público que «la exigencia de subir este año es para otros» y no pase nada es inaudito. La respuesta ha sido de mansedumbre ovina incluso en quienes, los abonados, han pagado el espectáculo que no pueden presenciar. En otro tiempo le hubieran dado una imaginaria carrera del señoritu al dicente. Y a quien lo puso donde está.