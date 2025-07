Preparar la guerra

Es conocida la frase que en 1961 pronunció el entonces presidente de EE. UU., Dwigth D. Einsehower, denunciando la creciente injerencia del complejo militar-industrial, ... conformado por las fuerzas armadas y los fabricantes de armamentos, en la determinación de las políticas públicas del país: «En los consejos de Gobierno debemos cuidarnos de la compra de influencias injustificadas, ya buscadas o no, por el complejo militar industrial». La lista de esas puertas giratorias en los últimos años aquí es larga, muy larga: Pedro Morenés, Julián García Vargas, Eduardo Serra… y varias decenas de jefes militares que, cuando pasan a la reserva, aseguran la inclinación de los presupuestos públicos hacia los intereses de las industrias armamentísticas.

Estamos asistiendo actualmente a un salto cualitativo en la militarización de la economía (ergo de la vida en un sentido amplio) con el aumento incesante de los gastos militares en los presupuestos de los Estados, satisfaciendo así los intereses del belicismo. Porque ¿si no cómo se entiende la imposición de Trump a los países miembros de la OTAN de elevar su gasto militar al 5 % del PIB y que se acepte sin tan siquiera debatirlo en sus parlamentos? El 64 % de los gastos europeos en armamento en 2024 benefició a las grandes empresas del sector de la defensa estadounidense. En un momento en que la Administración Trump intenta reducir el desequilibrio comercial con una China que le disputa la hegemonía mundial, hace «caja» en Europa a través de la venta de armamento militar. Y las empresas armamentísticas europeas no le van a la zaga: las cinco compañías europeas más grandes (Dassault, Thales, BAE Systems, Rheinmettal y Leonardo) se han revalorizado en lo que llevamos de año más de un 96 %. Y mientras los fabricantes de armas de un lado y otro del Atlántico se llenan los bolsillos con esta inyección masiva de liquidez, los recortes presupuestarios amenazan con debilitar a la mayoría de la población europea. En el Estado español, de un total de 388.600 millones de euros en los Presupuestos de 2023, 27.107 millones correspondieron a Defensa y, a pesar de que estos fueron prorrogados en 2024 y 2025, únicamente en este año el Gobierno de coalición PSOE-Sumar lleva autorizados 56.300 millones de euros de gasto militar extra-presupuestario (según datos de J. C. Rois). Todas estas cifras no son precisamente «peccata minuta», más bien parece que el capitalismo americano (y, por convicción o sumisión, el europeo) pretende dar salida a su crisis de hegemonía económica a través de los aranceles y de una economía de la defensa que impulse un desmesurado auge del complejo militar industrial. Por lo demás, favorecer y mantener las guerras significa incrementar las cuentas de resultados mediante la venta masiva de sus letales productos, como desgraciadamente estamos constatando en el genocidio de Gaza. Podemos especular con el desenlace de esta lucha por la hegemonía mundial o con la futura evolución de la crisis del capitalismo neoliberal, pero pensar que incrementar el gasto militar con todo este dineral no va a menoscabar el gasto en políticas sociales (vivienda, educación, sanidad, conciliación, protección social, pensiones, etc.) y que no va afectar a nuestra calidad de vida es engañarse o engañarnos. En resumen, en este momento, en la contienda entre el Estado del Bienestar y el Estado armamentista, son los militaristas los que están ganando. Hay que oponerse al rearme en curso y, para impedirlo, es absolutamente insuficiente votar únicamente: tenemos que dar un paso adelante y movilizarnos en defensa de las poblaciones y frente a los oligopolios y las grandes corporaciones porque nos va la vida en ello. Existe una desconexión total entre el dinero que se dedica a la fabricación del material armamentístico junto a los relatos que se venden para justificar su necesidad y las consecuencias reales de muerte y destrucción que provocan su uso. Y la realidad es que todo está totalmente encadenado. Respecto a aquellos que desde la derecha y la izquierda argumentan que el gasto militar puede impulsar la economía y generar empleos, y que la seguridad es esencial para el bienestar social, nosotras apostamos por la seguridad humana como una alternativa al enfoque tradicional de defensa, priorizando el bienestar y la protección de las personas sobre la seguridad del Estado. Pensamos que la creación de puestos de trabajo no es un valor absoluto ajeno a otras consideraciones. La industria militar no produce bienes socialmente útiles. Los beneficios que se obtienen con su producción y comercio aquí implican una catástrofe humana en otros países. No es aceptable cerrar los ojos y hacer como que no lo sabemos. Es imperativo poner la vida en el centro alejándonos del militarismo y de la guerra. Necesitamos cambiar la cultura militar de la violencia y la guerra por una cultura de paz, de cooperación, de justicia, de no violencia. Necesitamos desmilitarizar los territorios para que dejen de ser campos de entrenamiento para la muerte. Necesitamos desmilitarizar las mentes, la cultura y la ciencia para que dejen de estar al servicio de la muerte y la destrucción y para que se pongan al servicio de la vida. Frente a los que preparan la guerra, nosotros dedicamos nuestros esfuerzos a preparar la paz, una paz positiva que no sea sólo la ausencia de guerra, sino una paz con derechos, que posibilite una vida digna.