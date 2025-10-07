Gurús Vs. Cultura

Este domingo, en estas páginas se publicaba una entrevista con el secretario de Comunicación del PSOE de Gijón, Jorge Fernández León. En ella, Fernández León, ... persona innegablemente inteligente e inquieta, hacía una serie de valoraciones sobre Gijón y su tejido cultural que me gustaría comentar y que, creo, contribuyen a alimentar un debate cultural que nuestra ciudad ha recuperado gracias al impulso de este gobierno. Un debate cultural que es siempre sinónimo de progreso.

Lo primero, las presentaciones: Jorge Fernández León es el secretario de Comunicación del PSOE de Gijón. Su vida laboral se compone de cargos públicos, la mayoría relacionados con la cultura. Eso lo convierte en un opinador fantástico, pero no en un experto en políticas culturales, siendo esta un área que requiere de una formación y una perspectiva de la que Fernández León carece. Por todo ello, cabe diferenciar entre la opinión de Fernández León, legítima, pero subjetiva e interesada, de la de un experto en la materia como él quiere dibujar. Aclarar esto es importante porque cuando Fernández León critica el desarrollo cultural de Gijón, lo hace como directivo del PSOE en Gijón y, por tanto, como oposición municipal.

Y ahí reside una de las grandes contradicciones de su discurso: Fernández León, como su partido, se lamenta de que la cultura se utilice como arma política sin entender que es él quien empuña el arma. Sus declaraciones son las de una persona con experiencia, pero también las de alguien que finge una amnesia general sobre su trayectoria.

Su legado como vicenconsejero de Cultura, culminado en 2014 con una declaración de la Junta General del Principado en la que se le consideraba «manifiestamente negligente» en torno a las irregularidades y la mala gestión en el Centro Niemeyer, no es la mejor carta de presentación a la hora de predicar con soberbia sobre el rumbo que debe tomar la cultura en Gijón. Su reciente posicionamiento radical, que en los últimos días le ha llevado a alentar sin éxito a los agentes culturales para que se manifestasen en contra del presunto cierre del Museo Piñole, tampoco mejora su narrativa. Fernández León, como persona adulta e inteligente, sabe que el cierre no es tal y que la campaña de su partido es simplemente una estrategia más para intentar desgastar a un gobierno. La cultura como arma política, ¿recuerdan?

Vaya por delante que Fernández León tiene capacidad y experiencia sobrada para elaborar una crítica constructiva sobre el planteamiento cultural de Gijón. Simplemente renuncia a ello; no le interesa. Y de esa renuncia, que cristaliza en frustración, es de donde se pueden sacar conclusiones.

Fernández León recurre a una crítica superficial y tramposa porque los datos han dado la espalda al discurso del PSOE en un área que entendían propia. En 2025, Gijón ha destinado un 8,2% de su presupuesto a la cultura. Es más de lo que destinan ciudades como Madrid (4%), Barcelona (3,5%) o Bilbao (2,8%). La ciudad vive una efervescencia cultural evidente, fruto del refuerzo en actividades y exposiciones, de la apuesta por el mantenimiento de los museos y de la modernización de una estructura que tiene a la residencia de artistas de Contrueces y al palacio de Revillagigedo como grandes puntales. A ello se suma el Centro de Arte Tabacalera: la mayor licitación en materia cultural del último medio siglo. Dato mata relato.

Sobre esto último, el secretario de Comunicación del PSOE de Gijón juega con la realidad cuando exige a este gobierno planes, grupos de trabajo o documentos de análisis más propios de un Ministerio que de un Ayuntamiento. De nuevo las contradicciones: por un lado, el grupo municipal socialista reivindica el proyecto de Tabacalera como propio, al entender que retoma el fallido plan del PSOE en 2008. Al mismo tiempo, Fernández León, parte activa de ese PSOE, lo tacha de improvisado y carente de estudio. ¿En qué quedamos?

Por último, el colofón de la entrevista es querer responsabilizar a este gobierno de no apostar por la capitalidad europea de la cultura. Es esta la acusación más tramposa de todas, dado que fue el PSOE quien anuló cualquier posibilidad de concurrir al legar un trabajo de apenas dos folios con la carrera por ser sede ya iniciada. En aquel momento, Fernández León no alentó a sus compañeros de partido con la efusividad con la que lo hace ahora con la candidatura de Oviedo. Cabe pensar, de nuevo, en intereses políticos ajenos a lo cultural. En definitiva, lo que demuestra la entrevista de Fernández León es que Gijón ha sustituido el viejo modelo cultural de presuntos gurús por un modelo asentado en el criterio técnico. Gijón ha apostado por el desarrollo, por la cultura de las realidades.

Reflexionar es un ejercicio recomendable para todos. Les garantizo que este gobierno reflexiona constantemente sobre el devenir cultural de Gijón, trabajando honestamente con el único fin de sumar más aciertos que errores. Personas válidas como Jorge Fernández León deberían hacerlo también sobre las razones que les han llevado a renunciar a una crítica constructiva y pausada.