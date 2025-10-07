El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
EL COMERCIO estrena un nuevo canal dedicado a las mascotas

Gurús Vs. Cultura

Montserrat López Moro

Martes, 7 de octubre 2025, 22:36

Comenta

Este domingo, en estas páginas se publicaba una entrevista con el secretario de Comunicación del PSOE de Gijón, Jorge Fernández León. En ella, Fernández León, ... persona innegablemente inteligente e inquieta, hacía una serie de valoraciones sobre Gijón y su tejido cultural que me gustaría comentar y que, creo, contribuyen a alimentar un debate cultural que nuestra ciudad ha recuperado gracias al impulso de este gobierno. Un debate cultural que es siempre sinónimo de progreso.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Borja Jiménez, nuevo entrenador del Sporting, ya está en Gijón
  2. 2

    En libertad con medidas el detenido por violar a su hija en plena calle y ante su otro hijo en Lleida
  3. 3 Cazado a 237 kilómetros por hora en la autovía del Cantábrico en El Franco
  4. 4

    Vox, sobre la educación en Asturias: «Esto es perversión de menores»
  5. 5 Grave accidente en Las Regueras: cuatro heridos al caer con su coche por un desnivel de 30 metros
  6. 6

    Borja Jiménez, un entrenador «moderno y ambicioso», hecho a sí mismo
  7. 7

    Estalla la tensión entre enfermeras y médicos a raíz de la huelga del pasado viernes
  8. 8 Detenido después de propinarle un puñetazo a un policía local en Avilés
  9. 9 Comienza en Asturias la campaña de vacunación contra la gripe: todo lo que hay que saber
  10. 10

    Los vecinos de Quintes, alarmados por la entrada de unos okupas en una casa: Â«Tenemos miedo del efecto llamadaÂ»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Gurús Vs. Cultura