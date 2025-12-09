El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Urgente Muere Jorge Ilegal y el rock español queda huérfano
Jorge Martínez y Fernando José Fernández-Guerra.

Jorge Ilegal, apóstol en tiempos salvajes

Fernando José Fernández-Guerra, primer manager y biógrafo de Ilegales

Martes, 9 de diciembre 2025, 11:42

Comenta

Esta vez la muerte lo ha mirado de frente y no ha podido ponerse de lado. Hace tiempo, en su himno escribió «… que la muerte ... me espere largos años…» y en verdad han sido pocos, pero largos. La vida de Jorge ha sido no muy larga, pero intensísima. Comenzó en Avilés hace setenta años y finalizó en Oviedo después de una cruel enfermedad. Lo vi por última vez sobre un escenario en el homenaje póstumo –que casualidad- a Alberto Toyos, el 19 de junio, en la sala avilesina Santa Cecilia. Su actuación fue toda una premonición. Interpretó 'La casa del Misterio' y dedicó al periodista una estrofa cancionera «allá en el otro mundo, ojalá encuentres gloria». Saber vivir –dijo- es ir hacia la muerte alegre y despreocupado, como si fueses a la muerte de otro.

