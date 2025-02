Las muertes invisibles de la urbe

La ciudad es un invento extraño, que por razones de utilidad y práctica asumimos como una forma de normalidad, cuando en realidad está plagada de ... normatividades y jerarquías que han impuesto nuestro modus vivendi. Y eso que la urbe moderna es un invento reciente que sin embargo parece haber estado siempre ahí. Puede que las tendencias a la megalópolis, no solo la hayan llevado a crisis diversas, sino que la han envejecido como si fuese algo muy antiguo.

Cualquiera que pasee por la ciudad de noche, cuando las calles se vacían de gente, cuando el ruido se apaga y domina la música del silencio, con el tráfico ausente, en la ciudad muda y solitaria, descubre un paisaje sorprendente y en ocasiones, sobrecogedor: los edificios y todas sus ventanas nos miran como los ojos de los caballos que no ven y tras ellos están los microcosmos que habitamos y, en cierta manera, nos habitan. Como en la película 'La ventana indiscreta', la mayoría hemos sentido la tentación vouyerística de ver lo que sucede tras esas ventanas. Pero la masa anula lo concreto. Además, nuestra urbe se ha poblado de pantallas diversas que tienen mucho más magnetismo. Sin apenas darnos cuenta, esos microcosmos se han convertido en espacios cerrados, con unas fronteras casi impermeables. Como James Stewart en la película, podríamos descubrir cosas sorprendentes y no siempre agradables, por ejemplo, que dos mujeres con problemas mueran en un piso y nadie se percate de ello durante semanas. Y es algo que se repite. Vivimos a metros escasos, escuchamos nuestros ruidos, hasta nuestras respiraciones y, sin embargo, estamos lejanos igual que si cada espacio fuese el planeta unipersonal de El Principito, pero este se comunicaba con los otros, y en la selva urbana se aíslan, chocan y hasta agreden. Y estos casos son una señal de lo que hay detrás: problemas, dolor y sufrimiento que ni el ojo perspicaz de Stewart descubriría. En la época de las redes virtuales, las redes fieramente humanas están quebrando. Somos habitantes de los cuadros de Hopper, invadidos de tecnocracia y no sabemos como salir de ellos. Más que en las 'smart city', deberíamos pensar en las 'human city'.

Confundimos el derecho a la intimidad y la vida propia, con el ignorar al otro. El soy un solitario solidario de Bergamín no se entiende. La comunidad puede asimilarte, anularte o excluirte, y las tres cosas son conflictivas. Antes de que una persona muera en soledad, hay una muerte social.

Casos como el ocurrido en Gijón y problemas similares que pasan desapercibidos, porque no tienen por fortuna el fatal resultado de la muerte, aunque las instituciones tengan sus responsabilidades, son un fracaso social y del modelo de ciudad que habitamos. Caminamos tan hiperconectados como incomunicados con el entorno, en especial con aquello que no se ajusta a nuestros esquemas. Porque los protocolos que debían servir para la convivencia, se suelen terminar convirtiendo en burocracia. Siguen mandando las jerarquías, la ciudad produce y consume (cada vez más lo segundo que lo primero), pero, ¿cómo y para quién? Trabajar, desplazarse y consumir, es un relato circular, el autentico cielo urbano, que beneficia a las manos que manejan esos mecanismos.

Luego están los discursos y las buenas intenciones, estas no faltan. «Vamos a salir mejores de esta», se decía mientras duraba el confinamiento. En la sociedad del 'salvase quien pueda', creer que una pandemia podía hacerla mejor es, cuando menos, una ilusión óptica. Como dice Alessandro Baricco: «La verdad es que todo sigue igual que antes, solo que un poco más limpio. A la larga, era necesario poder decir cuán intolerable es todo esto». Y en la ciudad aséptica se palpa, casi como algo casi físico, una agresividad para la que no hay válvula posible de escape. Quizás seguimos confinados, sobre todo, mentalmente.