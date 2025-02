Muertes olvidadas

Hace unos días fue noticia que se daba por finalizada la búsqueda del trabajador cuyos restos, parece ser, van a quedar sepultados para siempre en el vertedero de Zaldíbar. Joaquín pasará a engrosar la, por desgracia olvidada, lista de las personas que han perdido la ... vida en el trabajo. He dedicado casi treinta y tres años de mi vida a la prevención de riesgos laborales, una profesión para la que, según un estudio publicado hace ya unos años es necesaria una gran capacidad de frustración.

No puedo expresar en estas pocas líneas toda la rabia y frustración que siento y he sentido cada vez que ha habido una noticia como esta, pero sí creo que hay una forma de que esas muertes no pasen a engrosar una fría lista que con el tiempo caiga en el olvido. Estamos en tiempos de recuperación de la memoria. Pues hagamos un ejercicio de memoria y levantemos monumentos vivos, monumentos en los que podamos insertar los nombres de las personas que van perdiendo la vida en el trabajo, para que esas personas no caigan en el olvido y nos recuerden que siempre es posible hacer algo más. Quizás, algún día, esos monumentos dejen de crecer. ¡Ojalá!