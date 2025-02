Comenta Compartir

El lema de las actividades del ministerio de Igualdad para el 8-M es 'Por ser mujeres'. Se trata de todos los problemas con los que se encuentra una mujer por serlo. Quizá por llevar la contraria a los victimismos más lerdos, muchos sostienen que ser mujer hoy y aquí no es peor que ser hombre. Que no te asesinan por ser mujer, que no te violan por ser mujer. Hombre. Va a ser lo mismo volver sola a casa (borracha o no) que volver solo. ¿Y ser madre? No pretenderán que es lo mismo que ser padre. Por eso Doris Lessing, al describir el feminismo, se centraba en ello. Lo que necesitan las mujeres es igualdad de oportunidades, oportunidad de salario y, aquí viene lo que tiene que ver con esa maternidad que nos diferencia, permisos por nacimiento y buenas guarderías. Y ya estaría.

Irene Montero, en una entrevista a Patricia Martín, dice que el permiso de maternidad tiene que ser de seis meses. En el 'A fondo' con Victoria Kent en 1979 le pregunta Soler Serrano si es feminista. Que no. Y le parecía mal que las mujeres tuvieran hijos, los mandaran a la guardería y se fueran a trabajar. Para eso no los tengas.

Jessa Crispin plantea dos preguntas: ¿Crees que las mujeres son seres humanos y que merecen ser tratadas como tales? ¿Que merecen los mismos derechos y libertades que los hombres? Si contestas que sí eres feminista según lo homologado. El problema es que en algún momento el movimiento se sacrificó para hacerse mono y ser aceptado. No es el caso del que practica Montero. En las preguntas de Crispin se pueden cambiar mujeres por trans. Y ya estaría también. Ni ser trans ni ser madre es fácil. Habrá que apechugar con las obvias dificultades e ir adquiriendo derechos razonables.