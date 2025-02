Seremos muones

Hay unas pequeñas partículas que contradicen las leyes de la física. Dicho así, tiene una la sensación de estar ante minúsculos entes dispuestos a socavar ... la realidad, lo que no deja de parecerme lógico. Socavar la realidad es una meta que deberíamos estimular ante determinados procedimientos, convertir la rebelión en algo más que una fecha para la historia y provocar continuos cambios de paradigma sin tiempo, casi, de asimilar los anteriores. Como ven, me va la destrucción. Por eso no entiendo el revuelo causado, quiero decir, el discreto efecto que esta noticia ha tenido en el discreto ámbito de la ciencia.

Lo de 'revuelo' nos viene un poco grande en este contexto, es más apropiado para ciertas situaciones políticas o ganadores de Eurovisión. El caso es que en un laboratorio de Estados Unidos acometieron un experimento con muones y para su desconcierto estas partículas no se comportaron como debían. Los muones son rebeldes y plantaron cara a los experimentadores, poniendo en solfa nada menos que el modelo estándar, la teoría que describe las partículas elementales y sus interacciones. Ahora tienen que confirmar este hallazgo, no se precipiten. El titular es goloso, pero aún quedan algunos flecos por resolver. No les cuento el proceso que han desarrollado los científicos estadounidenses porque no me ha quedado claro y no estaría bien escribir de lo que no sé, pero de todo el asunto me quedo con los muones rompiendo moldes en el laboratorio.

Igual que me quedo con un cambio radical (de raíz) en las políticas de violencia machista. Como muones, tendremos que poner en solfa esa realidad de una vez, porque la sangre ya nos llega, como decía Blas de Otero, al borde de los labios.