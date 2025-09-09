El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Ambición

Nacho Ciudad

Nacho Ciudad

Gijón

Martes, 9 de septiembre 2025, 02:00

Vaya por delante que he estado esquivando el tema del museo de Tabacalera, no por falta de interés, sino por verdadero miedo a empezar otra ... saga de artículos sobre grandes proyectos inacabados de esta villa marinera. Miedo que se ha transformado en verdadero pánico al oír lo de «el más ambicioso» para describirlo. Porque, a poco que ustedes tengan un poco de memoria o capacidad de observación, se habrán dado cuenta de que en Gijón tenemos la más ambiciosa futura estación dentro de un más ambicioso proyecto de integración de vías en la ciudad (el proyecto, la realidad va a tardar en plasmarse unos cuantos lustros más), la más ambiciosa área logística sin empresas y sin electricidad, el más ambicioso hospital ampliado aunque ya se verá cuándo y hasta el más ambicioso proyecto para que el Muro reúna en armonía a vehículos y personas. Si hasta hemos tenido el más ambicioso proyecto para El Molinón, aunque aquello duró aún menos que las ilusiones de ascenso aunque esa es otra historia.

Espacios grises

