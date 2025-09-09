Comenta Compartir

Vaya por delante que he estado esquivando el tema del museo de Tabacalera, no por falta de interés, sino por verdadero miedo a empezar otra ... saga de artículos sobre grandes proyectos inacabados de esta villa marinera. Miedo que se ha transformado en verdadero pánico al oír lo de «el más ambicioso» para describirlo. Porque, a poco que ustedes tengan un poco de memoria o capacidad de observación, se habrán dado cuenta de que en Gijón tenemos la más ambiciosa futura estación dentro de un más ambicioso proyecto de integración de vías en la ciudad (el proyecto, la realidad va a tardar en plasmarse unos cuantos lustros más), la más ambiciosa área logística sin empresas y sin electricidad, el más ambicioso hospital ampliado aunque ya se verá cuándo y hasta el más ambicioso proyecto para que el Muro reúna en armonía a vehículos y personas. Si hasta hemos tenido el más ambicioso proyecto para El Molinón, aunque aquello duró aún menos que las ilusiones de ascenso aunque esa es otra historia.

Por eso, el proyecto de Tabacalera, que no es ni mucho menos nuevo, me genera tanta inquietud. Más incluso a que conserven todos los grafitis de la iglesia, que alguno habrá que igual no merezca la pena. No sé, quizá el de 'Tonto el que lo lea' y el 'Jeny x Jony'. La cuestión es que los números marean pero esa sensación ya la conocemos. Porque a lo mejor es bueno que no sea el más ambicioso, sino que, simplemente, sea. Vale algo menos faraónico, en serio. La cuestión es que, incluso sin ser el más ambicioso, dé contenido al edificio.

