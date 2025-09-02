Comenta Compartir

Llega septiembre y con ello vuelven el colegio, el trabajo, las depresiones y, lo que es peor, los que se pasan diez meses al año ... rajando del turismo masificado y emplean julio y agosto en masificar aún más algunas de las ciudades más atestadas del mundo, criticando a los que, como ellos, buscan la mejor foto para dar envidia a amigos y conocidos. Tampoco es esta especie invasora el motivo de esta columna, sino el impacto que tiene el turismo en esta villa marinera. Porque, finalizado el verano (no el del calendario, sino el real de nuestras vidas) toca siempre reflexionar.

Gijón se llena en julio y agosto. No hace falta ser experto, solo hay que salir a la calle. Se ha conseguido en estos últimos años acabar con el turismo de despedida de soltero/a pero se sigue en una extraña lucha por convertir esto en Saint-Tropez. El turismo de calidad se asocia a los que dejan mucho dinero pero ese público no pernocta en hoteles: tiene yate o mansión. Esta ciudad puede morir de éxito si se desborda definitivamente pero la obsesión por buscar bolsillos más llenos puede hacer que la matemos nosotros. Hay que asumir ya que lo que más abunda el turismo nacional, con poquito dinero por definición y por mucho tiempo. ¿Y cuál es la solución entonces? Extender la oferta a otros meses porque, por ahora, Gijón se acaba con el Festival de la Sidra. Quien viene aquí no acude a torrarse al sol, alguien habrá que quiera pasarse en junio, septiembre o más allá. Si lo conseguimos, será perfecto. Si no, sólo podremos seguir intentando que no se desborde.

