La ciudad y sus vueltas

Celebrar nada

Nacho Ciudad

Nacho Ciudad

Gijón

Martes, 26 de agosto 2025, 02:00

Lo de las obras de ampliación de Cabueñes se está convirtiendo en una muñeca rusa de esas que abres y aparece otra que también se ... abre y aparece otra y parece que nunca se termina. Dice la consejera de Salud, llena de alborozo, que para 2026 quizás ya podrían retomarse y, no sé ustedes, pero teniendo el tinglado parado desde inicios de este año, uno se esperaba algo con más sustancia, que lo que necesitamos ahora es un plazo para la finalización de la obra, no para la reanudación. Pero así funcionan las cosas en esta villa marinera y tenemos que darnos con un canto en los dientes con que en los despachos sigan sabiendo que hay un hospital pendiente de ampliar. Que el bombo y el platillo se esperaba para celebrar una vuelta al tajo, no para anunciar la llegada de vigilancia para que los amigos de lo ajeno no se lleven los marcos de las ventanas y los azulejos aunque, por desgracia, no habíamos llegado ni al momento de tener un wáter puesto para que algún espabilado se lo llevase como trofeo tras una incursión nocturna.

