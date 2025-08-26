Celebrar nada

Comenta Compartir

Lo de las obras de ampliación de Cabueñes se está convirtiendo en una muñeca rusa de esas que abres y aparece otra que también se ... abre y aparece otra y parece que nunca se termina. Dice la consejera de Salud, llena de alborozo, que para 2026 quizás ya podrían retomarse y, no sé ustedes, pero teniendo el tinglado parado desde inicios de este año, uno se esperaba algo con más sustancia, que lo que necesitamos ahora es un plazo para la finalización de la obra, no para la reanudación. Pero así funcionan las cosas en esta villa marinera y tenemos que darnos con un canto en los dientes con que en los despachos sigan sabiendo que hay un hospital pendiente de ampliar. Que el bombo y el platillo se esperaba para celebrar una vuelta al tajo, no para anunciar la llegada de vigilancia para que los amigos de lo ajeno no se lleven los marcos de las ventanas y los azulejos aunque, por desgracia, no habíamos llegado ni al momento de tener un wáter puesto para que algún espabilado se lo llevase como trofeo tras una incursión nocturna.

A estas alturas de la película, hasta el más optimista se habrá dado cuenta de que esto va para muy largo. Tenemos ejemplos cercanos, como el viejo HUCA, de que lo de no tener claro qué hacer se acaba despejando tras unas cuantas visitas de los simpáticos ladrones (allí ya no queda nada que aprovechar, y aquí no quedará nada que reutilizar). Quizá sea bueno dejarnos de triunfalismos ficticios y acelerar los plazos para evitar que se nos caiga, o se nos lleven, lo poco que se había hecho.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión