Las cosas claras

Nacho Ciudad

Nacho Ciudad

Gijón

Martes, 23 de septiembre 2025, 02:00

La tortuosa relación del Puerto de Gijón con la ciudad que lo acoge parece que va camino de reconducirse, o igual no, o qué se ... yo. Así de desconcertado se queda uno después de comprobar que los terrenos que se reclamaron en 2017 a un club de fútbol que los mantenía van a volver a ser de uso y disfrute públicos, o igual no, o vaya usted a saber. Porque la entidad portuaria tiene voluntad de cederlos al Ayuntamiento pero sin sufragar las reformas, como la C-15 del abuelo que te la dejamos para ti, Manolito, pero búscate una grúa para moverla del cobertizo que no gastamos un céntimo más en el regalo. Esperemos que, dentro de la política de máximo ahorro en la cesión, no se lleven las porterías y las redes, si es que siguen allí. Tampoco conviene ser duros, porque, a fin de cuentas, hay un nuevo talante en la forma de hablar de Nieves Roqueñí, pero lo de concretar aún está lejos. A ver, que si para tener declaraciones más detalladas hay que decir que el carbón de la playa de San Lorenzo no es fruto de dejarlo apilado en montañitas, de cualquier forma, en El Musel, sino que viene del 'Castillo de Salas' hundido hace cuarenta años, lo hacemos (ya, de perdidos, al río). Pero necesitamos un poco más de claridad. Porque, claro, si el menor de los problemas, que es un campo de fútbol abandonado, provoca un sin número de rodeos y reuniones a anunciar con clarines y timbales y si no, no nos movemos, nos podemos echar a temblar cuando haya que abordar otros aspectos que competen al Puerto y a esta villa marinera, como los accesos a El Musel, ese tema que va como los cangrejos y para el que no hay ninguna fecha clara en el calendario. Confiemos en que sólo sea cuestión de coger impulso y las partes se entiendan. Hablar claro en estos casos suele ayudar.

