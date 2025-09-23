Las cosas claras

Comenta Compartir

La tortuosa relación del Puerto de Gijón con la ciudad que lo acoge parece que va camino de reconducirse, o igual no, o qué se ... yo. Así de desconcertado se queda uno después de comprobar que los terrenos que se reclamaron en 2017 a un club de fútbol que los mantenía van a volver a ser de uso y disfrute públicos, o igual no, o vaya usted a saber. Porque la entidad portuaria tiene voluntad de cederlos al Ayuntamiento pero sin sufragar las reformas, como la C-15 del abuelo que te la dejamos para ti, Manolito, pero búscate una grúa para moverla del cobertizo que no gastamos un céntimo más en el regalo. Esperemos que, dentro de la política de máximo ahorro en la cesión, no se lleven las porterías y las redes, si es que siguen allí. Tampoco conviene ser duros, porque, a fin de cuentas, hay un nuevo talante en la forma de hablar de Nieves Roqueñí, pero lo de concretar aún está lejos. A ver, que si para tener declaraciones más detalladas hay que decir que el carbón de la playa de San Lorenzo no es fruto de dejarlo apilado en montañitas, de cualquier forma, en El Musel, sino que viene del 'Castillo de Salas' hundido hace cuarenta años, lo hacemos (ya, de perdidos, al río). Pero necesitamos un poco más de claridad. Porque, claro, si el menor de los problemas, que es un campo de fútbol abandonado, provoca un sin número de rodeos y reuniones a anunciar con clarines y timbales y si no, no nos movemos, nos podemos echar a temblar cuando haya que abordar otros aspectos que competen al Puerto y a esta villa marinera, como los accesos a El Musel, ese tema que va como los cangrejos y para el que no hay ninguna fecha clara en el calendario. Confiemos en que sólo sea cuestión de coger impulso y las partes se entiendan. Hablar claro en estos casos suele ayudar.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión