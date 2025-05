Comenta Compartir

Con las inversiones del Ministerio de Transportes para esta villa marinera tenemos dos certezas: una, que el dinero presupuestado existe, y dos, que no va ... a acabar aquí. Vean si no los accesos a Jove, que creíamos que eran imposibles de financiar y se ha demostrado que no iban de farol con las cantidades. Lo malo es que las partidas han acabado en otro sitio. Que tampoco esperábamos que lo guardaran para mejor ocasión, ojo. Pero un año después de tirar el proyecto a la papelera y con nuevas visitas y declaraciones del secretario de estado de Transportes, José Antonio Santano, al menos, sería bueno tener alguna pista de los siguientes pasos. Ya no esperamos que encuentren al culpable del diseño rechazado (aparecerá un día después que el causante del apagón) sino, al menos, que haya alguna mínima inversión para mantener el proyecto activo. Que la GJ-10 sigue con doble sentido, los camiones atravesando Príncipe de Asturias y el túnel de Aboño, inservible.

Mientras tanto, la oposición municipal más activa (esto es, el Puerto) sigue entusiasmada en su tarea de escáner de aeropuerto. Ya saben: la maquinita que no para al comando terrorista que se sube al avión pero pide a tu abuela que se descalce porque los zuecos son muy altos. Así que mientras le van colando goles con el tema de los accesos sin que diga ni esta boca es mía, se esmera en que se pueda practicar deporte con seguridad en la zona de Naval Azul (o lo que quede de él después del bloqueo actual). Ésa es la nueva e hilarante explicación de la no cesión de los terrenos que se iban a ceder. Aunque los críos tengan que ir con un frontal para iluminarse o una dinamo de manivela. La Copa Candil, próximamente en sus aguas. Que viva lo retro. En deportes acuáticos o en accesos al Puerto.

