El eclipse

Nacho Ciudad

Nacho Ciudad

Gijón

Martes, 19 de agosto 2025, 02:00

La recién finalizada Fidma suele ser lugar propicio para que los políticos locales y regionales se vengan arriba de forma épica y lo mismo se ... presenta un año cualquiera un metrotrén que aún no hemos visto ni, igual, veremos, que se nos vende un eclipse como no se recuerda y que llenará la región de turistas ávidos de que el poco sol que tenemos en verano se les apague de repente. Eso nos vino a decir el consejero de Ciencia mientras presentaba este fenómeno que no se ve en Asturias desde hace más de cien años. Seguramente, será alguno más, que los eclipses nos suelen pillar con el cielo cubierto, pero que no se enteren los foriatos. A ver, que esto de que la luna y el sol se alineen ya no es tan dramático como cuando los mexicanos subían a las pirámides y le arrancaban de cuajo el corazón a todos los contrarios al régimen aprovechando la coyuntura, pero parece ser que hay gente a quien le fascina tanto como para dejarse un riñón en una habitación de hotel en esta villa marinera (los precios ese día son de escándalo) y tener la mejor foto de la oscuridad a deshoras.

