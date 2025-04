El ferry fantasma

Generalmente, cuando aparece el Puerto de Gijón en las noticias suele ser por algún desastre de gestión, problema medioambiental o por convertirse en una especie ... de 'Juego de Tronos' con ese eterno carbón volador al fondo. Y justamente por esto mismo, porque alguien nuevo ocupa la silla de mando, parece que vuelve la actividad a El Musel aunque tampoco sepamos si en el tema de Naval Azul va a ser positivo o no. O con la autopista del mar que, de repente vuelve a la superficie, aunque desconocemos si es para acabar finalmente en la papelera o por algo más.

Que con la autopista del mar de Gijón tenemos pocas esperanzas lo demuestra que, últimamente, ni aparece en la retahíla de obras y proyectos inacabados. Lo cierto es que la visita del secretario de Estado de Transportes ha dado una mínima esperanza de que se retome. Aunque, también podría ser, quien le pasó la lista de temas pendientes al señor Santano la pudo haber buscado en Yahoo respuestas o alguna página igual de actualizada, fruto de la desgana, de la falta de interés por visitar esa ciudad de provincias donde está todo manga por hombro, o ambas cosas a la vez. Vale, en esta villa marinera nos conformamos con poco. Ha sido salir 'autopista del mar' de nuevo y empezar a retocar este particular cuento de la lechera. Pero es que no se comprende que, en condiciones normales, desde El Musel no salga un ferry hasta Francia mientras que otros puertos del Cantábrico, como Santander o Bilbao, tengan servicios parecidos más que consolidados. Pero, claro, esto es Asturias, donde todo va mucho más lento o, directamente, no va. Ojalá esta vez alguien le dé al botón correcto, aunque sea por equivocación, y el tema vuelva a funcionar.