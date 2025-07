Miedos y plazos

Comenta Compartir

El otro día tuve una pesadilla. Soñe que 'Naval Azul' se convertía en un segundo 'solarón' o, mucho peor incluso, en una ZALIA con vistas ... al mar. Vale, llámenme cenizo, pero la racha que llevamos en esta villa marinera con los grandes proyectos no invita al optimismo y sería terrible que todo el embrollo político-administrativo entre Puerto y Ayuntamiento acabase siendo solo un espacio para caminar. Claro, aquí podrá saltar el que esté encantado con que el 'solarón' se haya convertido en campo para perretes, pero esa no era la idea original y evidentemente algo ha fallado al respecto. Con la ZALIA, como no sabemos todavía qué idea se tiene para ello, podemos divertirnos mientras tanto contando plumeros de la pampa, que tampoco nos molesta ahí tirada, aunque algún día habrá que ponerse en serio con ese tema.

Todo este rollo viene a colación de que solo dos empresas se hayan mostrado interesadas en el desarrollo urbanístico del entorno de Naval Azul. Cierto es que trabajar en obra pública ya no es ninguna bicoca y que la mayoría optan por renunciar a pujar por proyectos con plazos o importes imposibles (y cuando lo hacen, pasa lo de la comatosa ampliación del Hospital de Cabueñes) pero hubiera sido más tranquilizador tener más variedad de interesados. Ojo, que igual este miedo es irracional y más producto de otros proyectos que se fueron al limbo, pero estamos en Gijón y nos hemos acostumbrado a hacer imposible lo posible.

