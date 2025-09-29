El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Así puedes seguir a EL COMERCIO en Google Discover: personalízalo para no perderte nada
La ciudad y sus vueltas

Las mil y una ideas

Nacho Ciudad

Nacho Ciudad

Gijón

Lunes, 29 de septiembre 2025, 23:59

A mí esto de los concursos de ideas me recuerda a aquellos murales que solo servían para tapar los desconchones de la pared del colegio ... coincidiendo con alguna celebración señalada: la Hispanidad, la Constitución, la Semana Santa… daba igual el tema porque siempre parecía mejor el trabajo que hacía aquél que tenía más hermanos mayores con libros usados de los que recortar imágenes, aunque no tuvieran nada que ver con lo que se había encargado. ¿Que salía Colón llegando a la Estatua de la Libertad? Daba igual, no coartes la creatividad, Ciudad, que estás siempre igual.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Conmoción por la muerte de Lucía Pérez, la profesora de 45 años a la que golpeó el portón de su casa en Granda: «Era pura luz»
  2. 2

    Un bonitero vasco, escoltado hasta El Musel, en Gijón: «Tenemos un motín a bordo, estamos encerrados en el puente de mando»
  3. 3 «Gran altercado» en Avilés: un detenido por herir a un policía
  4. 4 Fallece el dentista ovetense Luis Llaca a los 68 años de forma repentina
  5. 5

    Sporting de Gijón 3-4 Albacete | El equipo rojiblanco pierde la cabeza
  6. 6

    «Me violó en Bilbao y ahora ha huido a Mali. ¿Quién paga los platos rotos? Solo yo»
  7. 7 El partido Valencia - Real Oviedo queda finalmente aplazado al martes
  8. 8

    El secretario de Estado de Transportes alerta: «Eliminar el peaje del Huerna tendría un coste milmillonario y saldría de los bolsillos de los ciudadanos»
  9. 9

    Hacienda denuncia que las recomendaciones de Begoña Gómez fueron clave en adjudicaciones irregulares
  10. 10

    Tres investigados por agredir al capitán y al armador del pesquero que sufrió un motín en la costa de Ribadesella

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Las mil y una ideas