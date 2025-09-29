Las mil y una ideas

A mí esto de los concursos de ideas me recuerda a aquellos murales que solo servían para tapar los desconchones de la pared del colegio ... coincidiendo con alguna celebración señalada: la Hispanidad, la Constitución, la Semana Santa… daba igual el tema porque siempre parecía mejor el trabajo que hacía aquél que tenía más hermanos mayores con libros usados de los que recortar imágenes, aunque no tuvieran nada que ver con lo que se había encargado. ¿Que salía Colón llegando a la Estatua de la Libertad? Daba igual, no coartes la creatividad, Ciudad, que estás siempre igual.

Traumas infantiles aparte, en esta villa marinera nos encantan los concursos de ideas que, básicamente, acaban consistiendo en tener una diarrea de ideas y plasmarlas a ver si hay suerte. Da igual que sean para una calle con arcos, para integrar las vías en la urbe –que algunas propuestas parecían el nuevo centro de la NASA– para un museo que nunca acaba de ponerse en marcha o para un estadio donde ver ridículos casi semanalmente, el caso es poner a la gente a pensar cosas y, si vienen con chirimbolos gigantes a modo de hitos, aún mejor. Con la Ería del Piles vamos a rizar el rizo porque hace más de veinte años ya hubo uno, cuando se planteaba ubicar allí el centro de talasoterapia, y pasamos olímpicamente del proyecto ganador hasta que el Museo de Arte Moderno de Nueva York nos sacó los colores y lo puso como muestra de arquitectura patria. No parece que esta historia se vaya a repetir con el nuevo concurso de ideas para revitalizar El Rinconín y aledaños, lo que sí parece claro es que el proyecto ganador seguramente no se lleve a cabo. Ahora, la pregunta es: ¿hace falta toda esta parafernalia para que acabe siendo un Tostaderu con césped? Seguramente no, pero no va a este humilde juntaletras el que rompa los globos de esta nueva fiesta.